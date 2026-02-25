77 médailles pour les vins et les produits corses au concours général agricole

Faire rayonner la qualité et la diversité des productions françaises : c’est le but du concours général agricole, qui vient de dévoiler son palmarès 2026. Initié en 1843 avec le concours de Poissy, le concours général agricole a été créé en 1870 « pour sélectionner et primer les meilleurs produits du terroir français et animaux reproducteurs ». Chaque année, un jury composé de professionnels (œnologues, artisans, chefs, producteurs) et de consommateurs dégustent des milliers d’échantillons de produits et vins venus de toute la France.





C’est au cœur du Salon International de l’Agriculture à Paris, du 21 au 24 février, que le jury a pu déguster plus de 19 000 échantillons. À l’issue des quatre jours, 5 298 médailles ont été décernées aux meilleurs produits, dont 2 287 en or, 2 247 en argent et 764 en bronze. Parmi les 14 régions représentées, la Corse s’est une nouvelle fois distinguée en remportant pas moins de 77 médailles, dont 35 en or, 31 en argent et 11 en bronze.





Dans le détail, la Corse a remporté 52 médailles dans la catégorie des vins : 22 en or, 20 en argent et 10 en bronze. Du côté des autres produits, 13 ont remporté une médaille d’or, 11 une médaille d’argent et 1 une médaille de bronze. Parmi les 25 produits médaillés, on retrouve des liqueurs, de la bière, de la charcuterie, de la confiture, du miel, des fromages ou encore de l’huile d’olive. Un résultat qui confirme la qualité de nos différents produits régionaux.





Le palmarès dans la catégorie des vins



Le palmarès dans la catégorie des autres produits

