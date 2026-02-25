Luri : une enquête ouverte après l’incendie d’un engin de chantier
MP le Mercredi 25 Février 2026 à 17:31
Un engin de chantier appartenant à une entreprise privée a été visé par un incendie dans la nuit de mardi à mercredi sur la commune de Luri. « Une enquête a été ouverte du chef de tentative de destruction par moyen dangereux », indique le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, confirmant une information de Corse Matin. Confiées à la communauté de brigades de Brando, les investigations devront éclaircir les origines de cet incendie. À ce stade, la piste criminelle est toutefois privilégiée.