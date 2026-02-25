CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Luri : une enquête ouverte après l’incendie d’un engin de chantier 25/02/2026 ​Municipales. Etienne Ferrandi, maire d'Alata : “Nous avons transformé la commune” 25/02/2026 Municipales. Pascal Zagnoli dévoile sa liste "Stintu Aiaccinu" 25/02/2026 Comment fonctionne l’eSIM et pourquoi c’est une solution idéale pour voyager en Corse 25/02/2026

Luri : une enquête ouverte après l’incendie d’un engin de chantier


MP le Mercredi 25 Février 2026 à 17:31

Un engin de chantier appartenant à une entreprise privée a été visé par un incendie dans la nuit de mardi à mercredi sur la commune de Luri. « Une enquête a été ouverte du chef de tentative de destruction par moyen dangereux », indique le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, confirmant une information de Corse Matin. Confiées à la communauté de brigades de Brando, les investigations devront éclaircir les origines de cet incendie. À ce stade, la piste criminelle est toutefois privilégiée.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos