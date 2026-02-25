Municipales. Pascal Zagnoli dévoile sa liste "Stintu Aiaccinu"

Il est le dernier candidat à la mairie d'Ajaccio à dévoiler les noms de ses co-listiers. Après avoir déposé sa liste à la préfecture de Corse-du-Sud dans la matinée, Pascal Zagnoli a dévoilé les personnalités qui composent sa démarche Stintu Aiaccinu ce mercredi.
Parmi elles, on retrouve de nombreuses personnes issues de la société civile, à l'instar de la 2e de liste, Nathalie Volpi, commerçante, mais aussi l'ancienne vice-présidente de l'Assemblée de Corse, Mattea Casalta, à la 10e position. À noter également la présence de Jean-Baptiste Pierazzi, ancien joueur de football professionnel qui a notamment évolué à l'AC Ajaccio, à la dernière position.
Samedi dernier, à l’occasion de la présentation de la démarche Stintu Aiaccinu, Pascal Zagnoli avait indiqué vouloir « répondre aux problématiques rencontrées par les Ajacciens de façon pragmatique autour d’un projet co-construit par différents acteurs autour d’un diagnostic territorial réalisé sur la ville ». Un projet que le secrétaire national du PNC a voulu articuler autour de trois axes : « Sviluppà, Pruteghja è Appruntà ».
Parmi elles, on retrouve de nombreuses personnes issues de la société civile, à l'instar de la 2e de liste, Nathalie Volpi, commerçante, mais aussi l'ancienne vice-présidente de l'Assemblée de Corse, Mattea Casalta, à la 10e position. À noter également la présence de Jean-Baptiste Pierazzi, ancien joueur de football professionnel qui a notamment évolué à l'AC Ajaccio, à la dernière position.
Samedi dernier, à l’occasion de la présentation de la démarche Stintu Aiaccinu, Pascal Zagnoli avait indiqué vouloir « répondre aux problématiques rencontrées par les Ajacciens de façon pragmatique autour d’un projet co-construit par différents acteurs autour d’un diagnostic territorial réalisé sur la ville ». Un projet que le secrétaire national du PNC a voulu articuler autour de trois axes : « Sviluppà, Pruteghja è Appruntà ».
La liste "Stintu Aiaccinu"
1. Pascal Zagnoli
2. Nathalie Volpi
3. Pierre Dominique Ramacciotti
4. Andrea Tramoni
5. Dr Philippe Amoros
6. Lilline Orgnon Pianelli
7. Pierre Medurio
8. Laura Santoni
9. Lisandru Bizzari
10. Mattea Casalta
11. Denis Pinelli
12. Camille Annovazzi
13. Gilles Danesi
14. Carla Maisani
15. Arnaud Pierre Mathieu Glaunec
16. Véronique Disperati
17. Jean Jacques Buresi
18. Marie Antoinette Spinosi
19. Dominique-André Puggioni
20. Rose Marie Oliveira
21. Patrick Baptiste Georges Altana
22. Olivia Leca
23. Kevin Coucoravas
24. Sandrine Simon
25. Yannick Léger
26. Stéphanie Cruciani
27. Ferdinand Acquaviva
28. Patricia Colombani
29. Pierre-François Filippi
30. Sandrine Méré Marcaggi
31. Olivier Ceccaldi
32. Elodie Cianfarani
33. Fred Colonna d’Istria
34. Fatou Diouf
35. Jean Michel Serreri
36. Michelle Fieschi
37. Frédéric Mancini
38. Cécilia Pastacaldi
39. David De Simone
40. Saveria Giannesini
41. Olivier Heck
42. Laetitia Cardinet Antona
43. François Viangalli
44. Philippa Sbrescia
45. Jean Toussaint Mattei
46. Paule Luciani
47. Jean Laurent Perez
48. Marie Madeleine Mattei
49. Jean Baptiste Pierazzi
2. Nathalie Volpi
3. Pierre Dominique Ramacciotti
4. Andrea Tramoni
5. Dr Philippe Amoros
6. Lilline Orgnon Pianelli
7. Pierre Medurio
8. Laura Santoni
9. Lisandru Bizzari
10. Mattea Casalta
11. Denis Pinelli
12. Camille Annovazzi
13. Gilles Danesi
14. Carla Maisani
15. Arnaud Pierre Mathieu Glaunec
16. Véronique Disperati
17. Jean Jacques Buresi
18. Marie Antoinette Spinosi
19. Dominique-André Puggioni
20. Rose Marie Oliveira
21. Patrick Baptiste Georges Altana
22. Olivia Leca
23. Kevin Coucoravas
24. Sandrine Simon
25. Yannick Léger
26. Stéphanie Cruciani
27. Ferdinand Acquaviva
28. Patricia Colombani
29. Pierre-François Filippi
30. Sandrine Méré Marcaggi
31. Olivier Ceccaldi
32. Elodie Cianfarani
33. Fred Colonna d’Istria
34. Fatou Diouf
35. Jean Michel Serreri
36. Michelle Fieschi
37. Frédéric Mancini
38. Cécilia Pastacaldi
39. David De Simone
40. Saveria Giannesini
41. Olivier Heck
42. Laetitia Cardinet Antona
43. François Viangalli
44. Philippa Sbrescia
45. Jean Toussaint Mattei
46. Paule Luciani
47. Jean Laurent Perez
48. Marie Madeleine Mattei
49. Jean Baptiste Pierazzi