Municipales. Pascal Zagnoli dévoile sa liste "Stintu Aiaccinu"


MP le Mercredi 25 Février 2026 à 16:02

Après avoir déposé sa liste Stintu Aiaccinu ce mercredi matin à la préfecture, Pascal Zagnoli a dévoilé les 48 noms de ses co-listiers. Une liste composée de nombreuses personnalités issues de la société civile et nouvellement entrées en politique, mais où on retrouve aussi Mattea Casalta, ancienne vice-présidente de l'Assemblée de Corse.



Il est le dernier candidat à la mairie d'Ajaccio à dévoiler les noms de ses co-listiers. Après avoir déposé sa liste à la préfecture de Corse-du-Sud dans la matinée, Pascal Zagnoli a dévoilé les personnalités qui composent sa démarche Stintu Aiaccinu ce mercredi. 

Parmi elles, on retrouve de nombreuses personnes issues de la société civile, à l'instar de la 2e de liste, Nathalie Volpi, commerçante, mais aussi l'ancienne vice-présidente de l'Assemblée de Corse, Mattea Casalta, à la 10e position. À noter également la présence de Jean-Baptiste Pierazzi, ancien joueur de football professionnel qui a notamment évolué à l'AC Ajaccio, à la dernière position. 

Samedi dernier, à l’occasion de la présentation de la démarche Stintu Aiaccinu, Pascal Zagnoli avait indiqué vouloir « répondre aux problématiques rencontrées par les Ajacciens de façon pragmatique autour d’un projet co-construit par différents acteurs autour d’un diagnostic territorial réalisé sur la ville ». Un projet que le secrétaire national du PNC a voulu articuler autour de trois axes : « Sviluppà, Pruteghja è Appruntà ».
 

La liste "Stintu Aiaccinu"

1. Pascal Zagnoli 
 
2. Nathalie Volpi
 
3. Pierre Dominique Ramacciotti
 
4. Andrea Tramoni
 
5. Dr Philippe Amoros
 
6. Lilline Orgnon Pianelli
 
7. Pierre Medurio
 
8. Laura Santoni
 
9. Lisandru Bizzari
 
10. Mattea Casalta
 
11. Denis Pinelli
 
12. Camille Annovazzi
 
13. Gilles Danesi
 
14. Carla Maisani
 
15. Arnaud Pierre Mathieu Glaunec
 
16. Véronique Disperati
 
17. Jean Jacques Buresi
 
18. Marie Antoinette Spinosi
 
19. Dominique-André Puggioni
 
20. Rose Marie Oliveira
 
21. Patrick Baptiste Georges Altana
 
22. Olivia Leca
 
23. Kevin Coucoravas
 
24. Sandrine Simon

25. Yannick Léger
 
26. Stéphanie Cruciani
 
27. Ferdinand Acquaviva
 
28. Patricia Colombani
 
29. Pierre-François Filippi
 
30. Sandrine Méré Marcaggi
 
31. Olivier Ceccaldi
 
32. Elodie Cianfarani
 
33. Fred Colonna d’Istria 
 
34. Fatou Diouf
 
35. Jean Michel Serreri
 
36. Michelle Fieschi
 
37. Frédéric Mancini
 
38. Cécilia Pastacaldi
 
39. David De Simone
 
40. Saveria Giannesini
 
41. Olivier Heck
 
42. Laetitia Cardinet Antona
 
43. François Viangalli
 
44. Philippa Sbrescia
 
45. Jean Toussaint Mattei
 
46. Paule Luciani
 
47. Jean Laurent Perez
 
48. Marie Madeleine Mattei

49. Jean Baptiste Pierazzi




