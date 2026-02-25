Corte - Le CCU récompense la création d’un dictionnaire en langue corse

Depuis 6 ans, le Concours Lingua Materna, porté par le Centre Culturel Universitaire, propose aux étudiants d'imaginer un projet par et pour la langue corse. Une dynamique qui permet de faire vivre les campus en dehors des enseignements et de faire prendre l’habitude aux étudiants de proposer des projets.

« Les années précédentes, nous avions eu des projets autour de bandes dessinées, de jeux de société, de légendes, de courts métrages, d’expositions photographiques, de la danse, de la traduction de la constitution de Paoli de l'italien au corse, etc. Cette année nous avons retenu la création d’un dictionnaire en langue corse », a expliqué Davia Benedetti, directrice du CCU.





Le but de ce concours est de promouvoir l'expression créative en langue corse et l'expression de la culture corse par le biais de différentes disciplines. « La transdisciplinarité est un critère pour remporter le concours, et les lauréats doivent être capable d'aller chercher les ressources où elles se trouvent. Comme cette année où les étudiants de Studii Corsi sont allés chercher des étudiants WebMasters pour la conception d’un dictionnaire participatif en ligne entièrement en langue corse et intitulé : U Dizziunariu di l’associu studii corsi, a poursuivi Davia Benedetti.





Les Lauréats de cette 6e édition du concours ont reçu leur prix au Spaziu Natale Luciani ce marié 24 février. Il s’agit de Carlu Dumenicu Bianchi (L3 studii corsi), Matteo Caputo (L3 studii corsi), Dumè Cavagnaro (L1 studii corsi), avec l’aide de Téo Ducasse è Ghjuvanni Clementi pour le site.

Cette année le concours a été inscrit dans la programmation de l’événement de l’Université « E ghjurnate di a lingua materna », du mardi 24 au jeudi 26 février 2026 qui propose une réflexion riche et ouverte sur la place des langues maternelles et minoritaires dans les récits contemporains, à travers le prisme des pratiques audiovisuelles et de la création artistique.