Portivechju - Un nouveau tournoi de Pickleball ce dimanche

Après un tournoi initial le samedi 31 janvier, sous l'égide de la Ligue Corse de Tennis, le Raquette Club de Portivechju organise, ce samedi à partir de 13 heures dans la salle du Centru Spurtivu Claude Agostini, une nouvelle version de son tournoi de Pickleball.



Ce tournoi K100 est ouvert aux simples messieurs ainsi qu'aux doubles mixtes.



Les inscriptions d'un montant de 10 euros sont enregistrées jusqu'au jeudi 26 février en téléphonant au 07 72 20 53 20.



Il est important de confirmer son engagement au regard du succès rencontré par la première édition