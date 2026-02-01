CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec… Elizabeth Pardon 25/02/2026 Protégeons nos reins, c’est vital ! Parlez en à votre médecin 23/02/2026 EN IMAGES - À Bastia,"u mercà" garde le goût des saisons 23/02/2026 Handball : L'ASPV bute sur La Ciotat en 16es de finale de la Coupe de France Régionale 23/02/2026
Les brèves

Portivechju - Un nouveau tournoi de Pickleball ce dimanche  23/02/2026

Portivechju - Un nouveau tournoi de Pickleball ce dimanche
Après un tournoi initial le samedi 31 janvier, sous l'égide de la Ligue Corse de Tennis, le Raquette Club de Portivechju organise, ce samedi à partir de 13 heures dans la salle du Centru Spurtivu Claude Agostini, une nouvelle version de son tournoi de Pickleball. 
 
Ce tournoi K100 est ouvert aux simples messieurs ainsi qu'aux doubles mixtes. 
 
Les inscriptions d'un montant de 10 euros sont enregistrées jusqu'au jeudi 26 février en téléphonant au 07 72 20 53 20. 
 
Il est important de confirmer son engagement au regard du succès rencontré par la première édition

Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos