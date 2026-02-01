EN IMAGES - À Bastia,"u mercà" garde le goût des saisons

(Photos Gérard Baldocchi)

Mais lorsque la saison refroidit les ruelles et que la lumière se fait plus douce, le rendez-vous conserve une saveur particulière. Les étals, moins nombreux, privilégient les produits qui réchauffent : charcuterie artisanale, figatelli suspendus, brocciu, migliaccioli encore tièdes, fritelle au fromage dorées à souhait, frappe croustillantes. À côté, quelques bouteilles d’alcools du pays rappellent que l’hiver est aussi un temps de partage.Au-delà des produits, c’est une atmosphère qui persiste. Les conversations s’entrecroisent, les plaisanteries fusent, les nouvelles circulent plus vite que les sacs cabas. La magagna bastiaise, faite d’ironie, de commentaires bien sentis et de connivence, n’a jamais déserté les lieux. Elle continue d’habiter ce marché d’hiver, modeste mais vivant, où l’on vient autant pour acheter que pour se retrouver.