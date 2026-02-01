CorseNetInfos
A màghjina - U Castellu di a Punta, finestra aperta nant'à Aiacciu


La rédaction le Lundi 23 Février 2026 à 07:10

Depuis le château de la Punta, la vue sur Ajaccio est imprenable. La ville s’étire en contrebas, lovée autour de son golfe et baignée de lumière, tandis qu’au loin les sommets se fondent dans le ciel. Un panorama majestueux qui ravit tous les visiteurs qui grimpent jusqu'à ce belvédère privilégié, comme l'a fait Jean-Noël Passoni.
Si, comme Jean-Noël Passoni, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







