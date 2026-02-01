Football Grand Sud - La SVARR conserve le cap, l'ASPV à la quatrième place

Ce dimanche, une nouvelle journée de championnat a permis aux clubs du Grand Sud de briller.



À commencer par la SVARR, leader du championnat de Régional 1, qui s'en est allée remporter un précieux succès sur le terrain de la Casinca 2 buts à 1. Une victoire importante dans la mesure où, dans le même temps, l'USC Corte qui recevait le Sud FC s'est imposé 3 buts à 2 et demeure, toujours dans le sillage des joueurs du Valincu.



Mais la très bonne opération de ce dimanche est à mettre au crédit de l'AS Porto-Vecchio qui a dominé Afa sur la marque de 4 buts à 2 avec un triplé de Thomas Cesari. Une victoire qui donne l'opportunité aux Moustiques de grimper à la quatrième place pour la première fois de la saison.



En Régional 2, la JS Bonifacio a largement disposé de la réserve du Gallia Lucciana 5 à 0. Un succès qui permet à l'équipe d'Edmond Ibayi de monter sur la troisième marche du podium.



Dans le duel des réserves en Régional 3, la réserve de l'ASPV qui rendait visite à celle de l'AS Casinca a été dominée 4 à 0 concédant trois buts en fin de rencontre.



Enfin en Régional 4 dans le derby du Grand Sud entre l'AS Rocca Taravu et le FC Sotta, ce sont les Sottais qui ont surpris les Levianais à Cinicca 1 à 0.