Du grenier d’Ajaccio aux grandes scènes : le souffle ambitieux du trompettiste Raphaël Horrach

Son quotidien ? Entre sept et dix heures de travail par jour, une discipline d’athlète invisible. Mais la difficulté principale n’est pas là. « Comme dans tous les instruments en général, on est en permanence jugé sur nos performances, explique-t-il. Les cours ne se déroulent pas dans un amphithéâtre au fond de la classe : il faut jouer tout le temps, devant tous les camarades et professeurs ».



Et pourtant, arrêter n’a jamais été une option pour le jeune homme : « Ce n’est pas vraiment du travail pour moi. Je fais de ma passion mon métier ».



Miami, Munich… et le monde qui s’ouvre



Le travail de Raphaël trouve déjà sa récompense de la manière la plus prestigieuse. Son parcours est jalonné de moments forts, à commencer par son premier grand prix remporté à Miami, lors de son tout premier voyage seul aux États-Unis. Un défi autant personnel que musical. Plus récemment, il participe au prestigieux ARD International Music Competition à Munich, l’un des concours les plus réputés au monde dans la musique classique. Là-bas, tout semble hors du commun : des salles immenses, des orchestres d’exception, une atmosphère presque cinématographique. « Quand je suis monté sur scène pour la finale, je me suis dit : c’est ton moment, c’est à toi », confie-t-il.



À seulement 24 ans, le jeune Ajaccien a déjà remporté tous les concours qu’il pouvait viser. Mais loin de s’arrêter là, il continue d’avancer, guidé par la passion et l’envie de se dépasser toujours plus.



Un cœur corse dans le répertoire



Parmi toutes les œuvres que Raphaël a jouées dans sa carrière, une se détache particulièrement : le concerto d’Henri Tomasi, compositeur méditerranéen profondément lié à la Corse et enterré à Penta-di-Casinca.



Une pièce exigeante, riche en couleurs et en nuances, où la trompette dialogue avec l’orchestre et la harpe, créant des sonorités lumineuses et chaleureuses. Omniprésente dans les concours, cette œuvre est surtout chère à son identité. « C’est un des compositeurs qui m’inspirent », confie-t-il.



Et si Raphaël rêve de scènes internationales, il attend avec impatience de revenir sur son île.

Plusieurs concerts à l’étranger sont déjà prévus, mais son récital cet été au festival des Chœurs de Sartène occupe une place particulière dans son cœur : « C’est la première fois que je vais jouer à un festival organisé par des Corses, en tant que Corse. J’ai super hâte ! »



