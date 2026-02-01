ACTU RÉGIONALE
FAITS DIVERS
POLITIQUE
FOOTBALL
FOOTBALL
S.C Bastia
A.C Ajaccio
G.F.C. Ajaccio
FC Bastia-Borgo
SPORTS
SPORTS
Echecs
Rugby
Autres Sports
Autos Motos
VOTRE RÉGION
Ajaccio
Bastia
Balagne
Centre Corse
Extrême Sud
Côte Orientale
MONDE
ANNONCES LÉGALES
CARNET DE DEUIL
Décès
Messes
Remerciements
Corse Net Infos - Pure player corse
Accueil
L'actu
Ajaccio
Bastia
Balagne
Centre
Côte Orientale
Sud
Faits divers
Annonce légales
Publier une annonce
Liste des annonces
Rechercher
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
Actu régionale
Faits divers
Politique
Football
Football
S.C Bastia
A.C Ajaccio
G.F.C. Ajaccio
FC Bastia-Borgo
Sports
Sports
Echecs
Rugby
Autres Sports
Autos Motos
Votre région
Ajaccio
Bastia
Balagne
Centre Corse
Extrême Sud
Côte Orientale
Monde
Annonces Légales
Consulter les marchés publics
Carnet de deuil
Messes
Décès
Remerciements
Stonde di vita avec… Cendra Chirofée
18/02/2026
Un homme mis en examen dans l'enquête sur l'assassinat d'Angel Luis Hernandez à Ajaccio
17/02/2026
Patrimonio Paradise : La soirée off de l’excellence corse à Paris autour du Salon de l’agriculture
17/02/2026
Municipales 2026 : le fil de la campagne
17/02/2026
Accueil
>
Brèves
Les brèves
Office des Cendres à Bastia
17/02/2026
L'office traditionnel des Cendres, commençant le Carême, sera célébré à la chapelle de la Scala Santa de Monserrato (Bastia) le mercredi 18 février à 19h.
Retour à la liste des brèves
Les brèves
17/02/2026 16:19
Office des Cendres à Bastia
14/02/2026 18:40
LDH section de Corse : Hôpital public, ESAT, ADAPEI, ils font grève pour nos droits
12/02/2026 09:35
Zonza Santa Lucia - À la découverte du Padel
11/02/2026 20:24
Conférence au musée de Bastia sur «La mode vestimentaire en Corse de la fin du Moyen Âge à la Guerre de 1914».
10/02/2026 14:47
Le PCF de Corse-du-Sud apporte son soutien aux salariés de l'ESAT de l'ADAPEI 2A
09/02/2026 17:04
Programme d'animations du réseau des médiathèques d’Ajaccio du mardi 10 au samedi 14 février
Les plus lus
Corse-du-Sud : des associations dénoncent l’enterrement de procédures pour infractions environnementales
Bastia : l’ancien « Café Riche » transformé en une place végétalisée
Virginie Chiappe, première femme corse à commander un navire sur la desserte maritime de l’île
Un restaurateur porto-vecchiais crée l’engouement sur les réseaux sociaux
Le maire de Bonifacio ferme le port de Cavallo pour « raisons de sécurité »
Newsletter
Inscrivez-vous à la newsletter de CNI et recevez par email les infos les plus importantes et une sélection de nos meilleurs articles
Régie publicitaire
Mentions légales
Nous contacter
© 2026 corsenetinfos