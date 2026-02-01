CorseNetInfos
Les brèves

Office des Cendres à Bastia  17/02/2026

L'office traditionnel des Cendres, commençant le Carême, sera célébré à la chapelle de la Scala Santa de Monserrato (Bastia) le mercredi 18 février à 19h.

