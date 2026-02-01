Patrimonio Paradise : La soirée off de l’excellence corse à Paris autour du Salon de l’agriculture

C’est un évènement corse inédit qui se tiendra le 23 février à Paris pendant le Salon de l’agriculture. Une soirée off hors Salon sur les quais de Seine dans le 15ème arrondissement pour célébrer, autour des vins de Patrimoniu, l’excellence agricole corse à travers la promotion gastronomique des produits de son terroir. « Même s’il y a toujours beaucoup d’ambiance autour du stand de la Corse, nous avons voulu sortir la Corse du salon et nous retrouver avec la même équipe et la même ambiance sur une superbe péniche qui est située à huit minutes en tramway et à vingt minutes à pied du Salon de l’agriculture. Mes amis de Patrimoniu ont sollicité mon aide, et nous avons commencé à rêver, à organiser, à chercher un endroit un peu magique. Nous avons trouvé la péniche Annette K au port de Javel », explique Davina Sammarcelli. Avec sa sœur Félicia, cette fille et petite-fille d’imprimeur de Biguglia a créé l’Indéprimeuse, une maison d’édition construite autour d’un personnage, d’une autrice qui rassemble plus de 75 000 followers sur leur compte Instagram, et publié deux livres aux Editions La Martinière. Les deux sœurs ont ouvert, il y a cinq ans, une librairie-galerie à Pigalle qui, depuis l’an dernier, est devenue un comptoir corse. « L’idée est de mettre en avant les vins de Patrimoniu, mais aussi des filières agricoles BIO, AOP et IGP, notamment la filière châtaigne, la filière élevage avec le porc, le veau et l’agneau corses, la filière laitière avec les fromages, également le miel, l’huile d’olive, les noisettes de Cervione et les agrumes. Nous avons essayé de leur rendre hommage à travers de la slow food proposée par Pierre-François Maestracci et cuisinée sur place par deux chefs corses. De la slow food comme on l’aime avec que des produits de qualité dans un buffet à volonté. Nous allons déguster des migliacci chauds sur les quais de la Seine en plein cœur de Paris, en face de la Tour Eiffel, cela nous fait rêver ! ».



Du slow food corse



C’est bien l’avis de Pierre-François Maestracci, patron du Bistro Libertalia à Patrimoniu et l’un des promoteurs de la slow food en Corse, une cuisine traditionnelle en circuit court qui n’utilise que des produits de qualité, cultivés sur place. Il a, avec ces chefs, concocté un menu spécial pour l'occasion : « Nous avons créé un menu finger slow food - circuit court en partenariat avec l’Odarc, un menu que l’on peut manger debout et qui représente toutes les filières de l’île. La farine de châtaigne avec la pulenda, la charcuterie avec la bulagna, les fromages avec le brocciu et le fromage frais, l’agneau et le veau corses, le miel, l’huile d’olive, et les agrumes. Bien évidement les vins de Patrimoniu et toutes les bières artisanales de la fédération de la bière corse. Tous les produits cuisinés ont un label de qualité, ce sont tous des produits fermiers de petits producteurs. L’idée est de revenir à une logique de circuit court, de puiser uniquement dans le local et les produits de saison ». Le parrain de la manifestation est le journaliste, auteur et critique gastronomique d’origine corse, François Régis Gaudry, qui officie notamment sur France Inter, et dont la notoriété et l’exigence servent de caution à la manifestation. « On fait un off du salon de l’agriculture. Le mot off est important parce qu’on va cuisiner les produits, les sublimer et les présenter à un public corse ou parisien qui n’a pas forcément goûter de la pulenda ou des migliacci, des mets d’hiver peu connus à Paris », renchérit Pierre-François Maestracci.