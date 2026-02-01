Ajaccio : Deuxième transport nocturne pour les moteurs de la future centrale du Ricanto

C’est un convoi exceptionnel qui a quitté le port d’Ajaccio pour traverser la ville direction la zone industrielle du Vazzio ce lundi soir. Après une première opération menée avec succès mercredi dernier, l’un des moteurs de la future centrale du Ricanto a pris la route sous bonne escorte. Un impressionnant ballet mécanique qui a progressé lentement tout au long de la nuit, afin de parcourir les un peu plus de 5 km le séparant de son point de destination.
Arrivés par bateau depuis l’usine Everllence de Saint-Nazaire la semaine dernière, les huit moteurs à haut rendement et faibles émissions de la future centrale doivent en effet désormais y être transportés. Or ces pièces hors normes imposent une organisation millimétrée. « Ces acheminements se font de nuit pour gêner le moins possible la circulation. Ils vont se dérouler au rythme de deux par semaine. C’est une opération qui va durer un mois environ pour acheminer les huit moteurs du port jusqu’au chantier de la zone industrielle du Vazzio », indique Cédric Dupuis, le directeur du projet pour la construction de la nouvelle centrale du Ricanto pour EDF PEI.
Chaque convoi transportant un moteur mesure 25 mètres de long pour un poids de plus de 450 tonnes. Les moteurs sont installés sur une remorque automotrice à 16 essieux, guidée à pied par un opérateur. La vitesse maximale ne dépasse pas 5 km/h. Une avancée lente, où tout faux pas est interdit.
Un an et demi de préparation a été nécessaire afin d’organiser cette opération minutieuse. L’itinéraire a été étudié dans le détail, ausculté mètre par mètre afin d’écarter toute fragilité des ouvrages traversés. Le pont de la Saliva, à l’entrée de la centrale du Vazzio, a d’ailleurs été renforcé grâce à la mise en place d’un surpont capable de supporter le poids des convois.
Un an et demi de préparation a été nécessaire afin d’organiser cette opération minutieuse. L’itinéraire a été étudié dans le détail, ausculté mètre par mètre afin d’écarter toute fragilité des ouvrages traversés. Le pont de la Saliva, à l’entrée de la centrale du Vazzio, a d’ailleurs été renforcé grâce à la mise en place d’un surpont capable de supporter le poids des convois.
L’opération a également nécessité une étroite coordination avec la préfecture et la Collectivité de Corse afin notamment de mettre en place des restrictions de circulation le temps du passage des convois sur les axes concernés, tandis qu’un important dispositif encadre le transport afin de sécuriser chaque étape du trajet.
Après une nuit de traversée de la ville, chaque moteur sera d’abord entreposé sur le parking de Gamm Vert jusqu’en mai-juin, avant d’être installés à son emplacement définitif dans le bâtiment principal de la future centrale.
Après une nuit de traversée de la ville, chaque moteur sera d’abord entreposé sur le parking de Gamm Vert jusqu’en mai-juin, avant d’être installés à son emplacement définitif dans le bâtiment principal de la future centrale.
-
La Corse parmi les régions les plus touchées par la mortalité liée au tabac
-
Hôpital d’Ajaccio : urgences en grève, brancardiers mobilisés et direction silencieuse, le conflit s’enlise
-
Sarrola-Carcopino : la force des regards de Ninu Art s'expose à Cultura
-
Municipales : la préfecture de Haute-Corse ajoute des créneaux pour faciliter le dépôt des listes
-
Vents violents : le trafic aérien interrompu à Bastia