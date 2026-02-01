La Corse parmi les régions les plus touchées par la mortalité liée au tabac

MP avec AFP le Lundi 16 Février 2026 à 22:07

La Corse figure parmi les régions les plus touchées par la mortalité liée au tabac selon les nouvelles données publiées par Santé publique France, ce lundi. Pour lutter contre ce fléau, l’ARS de Corse a annoncé le déploiement d’une stratégie territoriale de prévention et d’accompagnement au sevrage.