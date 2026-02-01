La Corse parmi les régions les plus touchées par la mortalité liée au tabac

(Photo d'illustration Pexels)
Plus de 68 000 personnes sont mortes en France en 2023 des suites du tabagisme, en majorité par cancer, mais aussi du fait de maladies cardiovasculaires et respiratoires, selon les derniers chiffres dévoilés par Santé Publique France dans un point ce lundi. Si ce chiffre reste important, il est toutefois en recul par rapport 2015, où 75.000 décès étaient attribués au tabagisme. « Reflet des politiques de prévention », ce recul « limité» ne « modifie pas l'ampleur du problème sanitaire » du tabagisme, qui « accentue considérablement les inégalités sociales de santé », a estimé le Comité national contre le tabagisme (CNCT) dans un communiqué.
Parmi les régions les plus touchées, les Hauts-de-France, le Grand Est et la Corse « présentent le fardeau le plus lourd », a par ailleurs constaté Santé Publique France, en relevant que les taux de décès dus au tabagisme excèdent de 40% celui de l'île de France, le plus faible de l'Hexagone. Cette mortalité attribuable au tabac est « la conséquence d'habitudes tabagiques prises dans leur jeunesse par des générations d'hommes et de femmes qui atteignent l'âge où les maladies causées par le tabagisme ont une incidence élevée », a encore observé Santé Publique France.
« Cause majeure de mortalité prématurée et évitable » le tabagisme, fait perdre aux fumeurs, hommes ou femmes, une dizaine d'années d'espérance de vie, rappelle l'agence, jugeant « essentiel » d'atteindre une « génération sans tabac », notamment via la mise en œuvre du 3eProgramme national de lutte contre le tabac en cours.
« Intensifier l'action publique »
Le CNCT appelle de son côté à « intensifier l'action publique » avec un arsenal de mesures éprouvées: fiscalité « forte », « accès facilité au sevrage tabagique », interdiction stricte de la publicité, protection des jeunes, espaces sans tabac, encadrement des nouveaux produits nicotiniques... Santé Publique France lance d’ailleurs ce lundi jusqu'au 15 mars, une campagne de communication «Devenir Ex-fumeur».
Dans ce droit fil et au-delà de cette campagne nationale, l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Corse a elle aussi souhaité alerter sur la situation régionale et a annoncé vouloir mobiliser les acteurs de terrain pour déployer une stratégie territoriale inscrite dans la Feuille de route Addictions 2025-2027. « L’objectif est double : prévenir l’entrée dans le tabagisme, notamment chez les jeunes, et faciliter l’accès au sevrage pour tous, en particulier les publics les plus vulnérables », a-t-elle expliqué en indiquant vouloir mettre en place des « actions concrètes pour accompagner l’arrêt et protéger les plus fragiles ».
La feuille de route prévoit ainsi le renforcement du soutien au sevrage, notamment par « l’intégration du sevrage tabagique dans les démarches d’« aller-vers » à destination des publics en situation de précarité, avec un accompagnement adapté ». Plus loin, un des objectifs est aussi de renforcer « l’accompagnement des parents fumeurs, en lien avec les acteurs de la petite enfance et les dispositifs autour des 1 000 premiers jours, afin de réduire l’exposition au tabagisme passif et d’agir tôt ».
« Permettre à chaque fumeur de bénéficier d’un accompagnement adapté et spécialisé »
« Parce que la prévention précoce constitue un levier majeur pour réduire durablement le tabagisme, l’ARS Corse avec l’Éducation nationale et Addictions France mettent en place des actions structurées et des programmes probants destinés à retarder l’entrée dans les consommations et à développer les compétences psychosociales », poursuit l’organisme en indiquant avoir également « déployé des consultations jeunes consommateurs (CJC) en faveur des territoires ruraux », afin garantir un accompagnement de proximité sur l’ensemble de l’île. « L’objectif est clair : permettre à chaque fumeur, où qu’il réside en Corse, de bénéficierd’un accompagnement adapté et spécialisé », insiste l’ARS en précisant que « le guide « Addictions, quel est ton plan ? » recense les lieux d’aide au sevrage gratuits dans l’île ».
« Enfin, l’ARS Corse souhaite généraliser la démarche « Lieux de santé sans tabac » à l’ensemble des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ainsi qu’aux lieux de formation en santé d’ici 2027 avec pour objectif de créer des environnements protecteurs et cohérents favorisant l’arrêt. Des expérimentations sont également conduites en milieu pénitentiaire et en milieu entrepreneurial dans le cadre du label « entreprise en santé » », dévoile-t-elle encore avant de conclure : « La dépendance au tabac est une réalité médicale ; se faire accompagner augmente les chances de réussite. À tout âge, l’arrêt du tabac apporte des bénéfices rapides et durables pour la santé ».
