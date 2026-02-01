Vents violents : le trafic aérien interrompu à Bastia

(Photo d'illustration - Archives Michel Luccioni)
Le vent qui a soufflé très fort sur la région bastiaise ce lundi aura fini par clouer les avions au sol. Depuis 16 heures, l’ensemble des vols programmés au départ et à l’arrivée de l’aéroport de Bastia-Poretta ont en effet été annulés en raison des conditions météorologiques.
Au total, ce sont dix rotations qui ont été supprimées en fin de journée - cinq au départ et cinq à l’arrivée de Nice, Marseille et Paris – en raison des rafales particulièrement soutenues, rendant les approches et les décollages délicats, voire impossibles dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
Aux alentours de 13 heures, un ATR d’Air Corsica en provenance de Nice a dû renoncer à son atterrissage. Lors de son approche, le pilote a procédé à une remise de gaz, une manœuvre standard en cas de conditions défavorables, comme le montre cette vidéo de Jérémy Coppin.
L’appareil a ensuite été dérouté vers l’aéroport d'Ajaccio-Napoléon-Bonaparte. Si ce type de situation reste relativement rare, il fait partie des procédures prévues par les compagnies aériennes lorsque le vent dépasse les seuils autorisés. Les passagers concernés ont été pris en charge afin de rejoindre leur destination finale.
Des rafales jusqu’à 150 km/h dans le Cap Corse
La Corse est placée en vigilance jaune pour le paramètre vent par Météo-France. L’alerte, active depuis la nuit en Haute-Corse, doit se poursuivre jusqu’à mardi matin.
Dans la région bastiaise, des rafales comprises entre 100 et 120 km/h étaient annoncées, avec des pointes pouvant atteindre 150 km/h dans le Cap Corse. En Balagne, les vents pouvaient souffler jusqu’à 120 km/h, tandis qu’aux abords de l’aéroport de Bastia, des rafales proches de 90 km/h ont été relevées.
Les autres aéroports de l’île n’ont pas été épargnés. À l’aéroport de Figari-Sud Corse, les vols vers Marseille ont été annulés tandis que les arrivées depuis Marseille et Nice ont été déroutées. À l’aéroport de Calvi-Sainte-Catherine, deux liaisons avec Paris-Orly ont également été supprimées. Enfin, à Ajaccio, les vols en direction de Nice et Paris n’ont pas pu être assurés en fin de journée.
Une accalmie progressive est attendue dans la nuit de lundi à mardi.
En attendant, les compagnies recommandent aux voyageurs de vérifier le statut de leur vol avant de se rendre à l’aéroport et de se rapprocher de leur transporteur pour les modalités de report.
