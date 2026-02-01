Vents violents : le trafic aérien interrompu à Bastia

L’appareil a ensuite été dérouté vers l’aéroport d'Ajaccio-Napoléon-Bonaparte. Si ce type de situation reste relativement rare, il fait partie des procédures prévues par les compagnies aériennes lorsque le vent dépasse les seuils autorisés. Les passagers concernés ont été pris en charge afin de rejoindre leur destination finale.



Des rafales jusqu’à 150 km/h dans le Cap Corse



La Corse est placée en vigilance jaune pour le paramètre vent par Météo-France. L’alerte, active depuis la nuit en Haute-Corse, doit se poursuivre jusqu’à mardi matin.



Dans la région bastiaise, des rafales comprises entre 100 et 120 km/h étaient annoncées, avec des pointes pouvant atteindre 150 km/h dans le Cap Corse. En Balagne, les vents pouvaient souffler jusqu’à 120 km/h, tandis qu’aux abords de l’aéroport de Bastia, des rafales proches de 90 km/h ont été relevées.





Les autres aéroports de l’île n’ont pas été épargnés. À l’aéroport de Figari-Sud Corse, les vols vers Marseille ont été annulés tandis que les arrivées depuis Marseille et Nice ont été déroutées. À l’aéroport de Calvi-Sainte-Catherine, deux liaisons avec Paris-Orly ont également été supprimées. Enfin, à Ajaccio, les vols en direction de Nice et Paris n’ont pas pu être assurés en fin de journée.



Une accalmie progressive est attendue dans la nuit de lundi à mardi.



En attendant, les compagnies recommandent aux voyageurs de vérifier le statut de leur vol avant de se rendre à l’aéroport et de se rapprocher de leur transporteur pour les modalités de report.