Municipales 2026 : le fil de la campagne

Jean-Félix Chiesa et ses colistiers de la la liste "Avanza Inseme per Venacu" iront à la rencontre de l'ensemble des habitants pour échanger sur leur programme avec la distribution d'une plaquette.



Ils seront le vendredi 20 février, à partir de 14h30 au hameau "A Licciola" in Capu Paese, le samedi 21 février, à partir de 13h30, au hameau de Campu-Vechju et de ses alentours, et le dimanche 22 février, à partir de 13h30, le long de la départementale au départ de Lugu, en direction de St Michel et de la gare.



D'autres visites seront programmées par la suite.