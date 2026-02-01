CorseNetInfos
Municipales 2026 : le fil de la campagne


La rédaction le Lundi 16 Février 2026 à 18:51

Cette rubrique est entièrement dédiée à ce scrutin. Nos lecteurs y trouveront toutes nos informations et l’ensemble de nos articles consacrés à la prochaine consultation : enjeux locaux, candidats, programmes, calendrier électoral, campagne et résultats. Un espace pensé pour suivre, comprendre et décrypter les municipales, commune par commune.



Municipales 2026 : le fil de la campagne

Meeting de présentation de la liste Pà Portivechju

Dans le cadre des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, Pà Portivechju organise un meeting de présentation de sa liste, menée par Jean-Christophe ANGELINI, ce mercredi 18 février 2026 à 18h30, en salle rouge, Espace Jean-Paul De Rocca Serra.

Venacu : la Liste Avanza Inseme per Venacu à la rencontre des habitants

Jean-Félix Chiesa et ses colistiers de la la liste "Avanza Inseme per Venacu" iront à la rencontre de l'ensemble des habitants pour échanger sur leur programme avec la distribution d'une plaquette.
 
Ils seront  le vendredi 20 février, à partir de 14h30  au hameau "A Licciola" in Capu Paese, le samedi 21 février, à partir de 13h30, au hameau de Campu-Vechju et de ses alentours, et le dimanche 22 février, à partir de 13h30, le long de la départementale au départ de Lugu, en direction de St Michel et de la gare.
 
D'autres visites seront programmées par la suite.




