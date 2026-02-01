- mardi 10 février à 13h30 : Club de lecture (Tout public)
- mercredi 11 février, à l'occasion du festival Les Mycéliades, journée jeunesse :
- 10h30 : conte ludo-éducatif "Plop et le voyage de la pluie et du beau temps" (4/6 ans)
- 14h30 : projection d'un film d'animation jeunesse en stop motion (10 ans +)
- mercredi 11 février à 14h : atelier créatif "Cupcake Magnet" animé par Sandrine (4/7 ans)
- mercredi 11 février à 14h : atelier créatif "Cricut Maker - St Valentin" animé par Sandrine (11 ans +)
- samedi 14 février, à l'occasion du festival Les Mycéliades, rétrospective du festival :
- 10h30 : projection SF (Public adulte)
- 13h30 : quiz cinéma sur le thème de la Résilience animé par Antonia
- 15h : "Partage collaboratif du carnet de survie"
Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30
MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR
- Défi lecture du mois de février "Lire un polar féminin" (Public adulte)
- Durant tout le mois de février : Ciné-Club "Réserve ta séance" (Tout public)
- jeudi 12 février à 10h : visite guidée au Palais Fesch "L'amour" animée par Julie Baltzer (Tout public)
- samedi 14 février à 10h : Initiation au tricot et au crochet (Public ado/adulte)
- samedi 14 février à 14h : atelier créatif "Coeur de la St Valentin" (7 ans +)
Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40
MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - ESPACE MULTIMEDIA
- mardi 10 février à 10h30 : Renforcement informatique pour adultes et séniors
- mercredi 11 février à 10h30 : Initiation informatique pour adultes et séniors
- vendredi 13 février à 10h30 : Initiation informatique pour adultes et séniors
- vendredi 13 février à 13h30 : Renforcement informatique pour adultes et séniors
- samedi 14 février à 10h30 : atelier réalité virtuelle "Découverte du système solaire" (Tout Public 8 ans +)
Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40
MEDIATHEQUE SAINT JEAN
- jeudi 12 février à 19h : atelier jeu de cartes "Nuits Magic : perfectionnement" (16 ans +)
- vendredi 13 février à 14h : Friday movies (Public adulte)
- samedi 14 février à 10h : Disney Club (Famille)
- samedi 14 février à 13h30 : atelier "Ghjochi nustrali, initiation à A Scopa" (Ados/adultes)
Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81
MEDIATHEQUE DES 3 MARIE
- mercredi 11 février à 15h : jeu de rôle "Loup-garou" animé par Aurélie - 6/15 ans
Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50