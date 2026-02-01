CorseNetInfos
Les brèves

Musée de Bastia - Appel à collecte  08/02/2026

Le musée de Bastia organise en 2026 une exposition intitulée « Corsica-Maghreb : Une histoire en miroir (1830- 2025) ».
Afin d’explorer les liens politiques, culturels, humains et économiques entre la Corse et les pays du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie) et de mettre en lumière les histoires croisées de l’émigration corse en Afrique du Nord et de l’immigration maghrébine en Corse, le musée recherche des objets du quotidien, liés à des histoires ou des souvenirs familiaux qui s’y rapportent : photographies, vêtements, outils, objets usuels, instruments de musique etc…
Il fait donc appel à tous ceux qui possèderaient de tels souvenirs et qui souhaiteraient les prêter le temps de l’exposition. Les objets retenus seront présentés dans l’exposition « Corsica-Maghreb » et restitués à leur propriétaire à l’issue de celle-ci.

