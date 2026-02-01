À table - Bogue au four, herbes et citron

Abondante et bon marché, la bogue a nourri des générations. Bien préparée, elle tient sa place. Un poisson populaire longtemps délaissé
Ingrédients (2–3 personnes)
3 ou 4 bogues
Citron
Herbes (thym, persil)
Huile d’olive
Sel
Préparation
Déposer les poissons huilés dans un plat.
Ajouter herbes et citron.
Cuire 20 minutes à 180°C.
À table sa chair est fine, son goût franc, sans sophistication.
