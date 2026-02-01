CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec... Natacha et David Cossa, campanistes 11/02/2026 Corte - L’Université de Corse accueille un colloque international sur le thème des « corps vivants » 08/02/2026 À table - Bogue au four, herbes et citron 08/02/2026 Carnavali di Portivechju - Un très bel dixième anniversaire 08/02/2026

À table - Bogue au four, herbes et citron


le Dimanche 8 Février 2026 à 10:31

Bogue au four, herbes et citron (Boga à u fornu, erbe è limonu) : c'est la recette proposée aujourd'hui par CNI, qui, chaque dimanche, présente un plat de saison à apprécier ou des gâteaux à savourer sans modération.
Pour proposer votre plat préféré, écrivez-nous à corsenetinfos@gmail.com



À table - Bogue au four, herbes et citron
Abondante et bon marché, la bogue a nourri des générations. Bien préparée, elle tient sa place. Un poisson populaire longtemps délaissé

Ingrédients (2–3 personnes)
3 ou 4 bogues
Citron
Herbes (thym, persil)
Huile d’olive
Sel


Préparation
Déposer les poissons huilés dans un plat.
Ajouter herbes et citron.
Cuire 20 minutes à 180°C.
À table sa chair est fine, son goût franc, sans sophistication.

 





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos