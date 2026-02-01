Municipales 2026 : le fil de la campagne à Conca et Propriano

« Conca Pà una Leia Cumuna » : François Bartoli officialise sa candidature à Conca
À l’approche des élections municipales prévues en mars 2026, une nouvelle liste se constitue à Conca. Baptisée « Conca Pà una Leia Cumuna », elle est conduite par François Bartoli et se présente comme une démarche de rassemblement ouverte aux habitants souhaitant s’impliquer dans la vie communale.
Selon ses initiateurs, l’objectif est de mobiliser des compétences locales pour accompagner le développement du village tout en préservant son identité. La liste affirme vouloir accorder une attention équilibrée aux différents secteurs de la commune, notamment les marines de Tarcu, Fautea, Figa, Foni, ainsi qu’au village et à la zone de Bavella.
Le projet met en avant la volonté de renforcer les liens intergénérationnels et sociaux, tout en conciliant préservation du patrimoine, développement économique et équité territoriale. L’équipe indique également se tenir disponible pour échanger avec les habitants et recueillir leurs propositions avant le scrutin.
La liste assure vouloir se concentrer sur l’avenir de la commune et sur la gestion des enjeux locaux, avec pour ligne directrice la formule « Faremu ciò chì no dimu è dicaremu ciò chì no femu »
(« Nous ferons ce que nous disons et dirons ce que nous faisons »).
----
Contacts :
Facebook : Conca2026
Instagram : Conca_2026
Email : Concabartoli.2026@gmail.com
Propriano Unie : Paul-Marie Bartoli a présenté sa liste
La liste conduite par Paul-Marie Bartoli a été officiellement présentée lors d’une réunion publique à Propriano le 7 février 2026. Cette présentation a mis en avant la continuité de l’action municipale engagée depuis 2001, avec un bilan axé sur la modernisation des équipements, l’attractivité du centre-ville, le soutien à l’économie locale et la préservation de l’identité de la commune.
L’équipe se veut à la fois expérimentée et renouvelée, mêlant élus sortants, nouveaux candidats et acteurs de la vie locale issus de différents horizons. Le communiqué souligne aussi l’apport des élus qui ne se représentent pas
Pour la mandature 2026-2032, la liste affiche des priorités autour du logement, du cadre de vie, de la transition écologique, de la jeunesse et des services à la population, avec la volonté de maintenir un développement équilibré et fidèle à l’identité de Propriano
Enfin, les candidats mettent en avant une méthode basée sur le travail collectif, la proximité avec les habitants et des projets jugés réalisables, tout en appelant les électeurs à la mobilisation à l’approche du scrutin municipal
Composition de la liste
Paul-Marie Bartoli,
Ghislaine Ettori,
Jean-Baptiste Ollandini,
Santa Duval,
Michel Colonna,
Elisabeth Taberner,
François-Joseph Scanavino,
Angélique Pianelli-Casanova,
Ange-François Leandri,
Margaux Robinet-Mondoloni,
Alain Faggiani,
Marie-Josèphe Tramoni,
Ange-François Leca-Mondoloni,
Myriam Puthod-Honore,
Thierry Giraschi,
Colette Istria, Paul Petrelli,
Audrey Cassetari-Domenichine,
Jean-Charles Pailler-Cavalli,
Estelle Digiacomo,
Jean-Jacques Mondoloni,
Christine Pinna,
Patrick-François Santini,
Lydia Warton,
Pascal Mondoloni,
Florence Grec,
Christopher Crispo,
Emma Mondoloni,
Jean-Louis Palanque.
