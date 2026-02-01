CorseNetInfos
A màghjina - Doppiu arcubalenu : luce è speranza dopu à a timpesta


le Dimanche 8 Février 2026 à 07:39

Après la pluie, le ciel s’est entrouvert sur un double arc-en-ciel, comme une respiration lumineuse au-dessus de la ville encore trempée. Les couleurs, nettes et calmes à la fois, rappellent que même après les passages les plus sombres, la lumière finit toujours par reprendre sa place, discrète mais tenace.
Si, comme M.- Christine Carbuccia, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







