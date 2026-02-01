Ajaccio - Au lycée Saint-Paul on mise sur les doubles parcours pour préparer l’avenir

Depuis plusieurs décennies, l’établissement Saint-Paul scolarise des élèves de la sixième à la terminale. Situé en bord de mer, en plein cœur d’Ajaccio, l’établissement se distingue par des parcours exigeants que certains élèves choisissent de mener en parallèle de leur scolarité classique. Parmi les

dispositifs les plus structurés, les classes à double cursus sportif occupent une place centrale. Des élèves peuvent concilier scolarité et pratique sportive intensive grâce à un partenariat étroit entre l’établissement et les clubs.





Le sport comme école de rigueur

« Il ne s’agit pas seulement d’aménager un emploi du temps », insiste François Grimaldi d’Esdra, chef d’établissement. « Nous suivons certains élèves pendant six ans. L’exigence qu’ils ont dans leur sport, nous leur demandons de l’avoir aussi dans leur travail scolaire. »

Concrètement, l’organisation évolue avec l’âge : une heure d’allègement en sixième et cinquième, deux heures en quatrième et troisième, puis des sorties avancées ou des demi-journées libérées au lycée. Mais l’accompagnement va bien au-delà des horaires. Les entraîneurs participent aux conseils de classe et un lien permanent est maintenu entre le club et l’établissement. Une sanction à l’école peut ainsi avoir des répercussions sur la pratique sportive, explique le proviseur : « Les élèves comprennent qu’ils ne vivent pas deux vies séparées. C’est un seul et même parcours. »

Football, handball, escalade, équitation, boxe, cyclisme, gymnastique, escrime… la diversité des disciplines reflète la vitalité du tissu sportif local. Mais l’entrée dans ce dispositif ne se fait pas à la légère : la demande doit venir du club, et l’engagement doit être partagé. Dès le mois de mars,

l’établissement reçoit les clubs pour discuter des aménagements à venir. « C’est trop exigeant pour être porté par l’école seule. Il faut une vraie solidarité entre toutes les parties pour que cela fonctionne », poursuit François Grimaldi d’Esdra.