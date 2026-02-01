En visite à Ajaccio, le Grand Maître de la Grande Loge de France invite à "pousser les portes" de la franc-maçonnerie

Que signifie être franc-maçon en 2026 ?

Cela signifie, envers et contre tout, penser que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Cela signifie considérer que la nature humaine est certes parfois un peu décevante, mais qu'il y a toujours au fond de nous quelque chose qui peut être meilleur et qu'il faut avoir le courage d'aller le chercher et d'aller pousser les portes de son cœur avant de succomber au matérialisme, à l'immédiateté, à la superficialité et aux autres maux de notre temps.



Et justement, dans un monde marqué par les crises, la défiance, l'accélération permanente, en quoi la franc-maçonnerie peut-elle encore avoir du sens, peut-être plus que jamais, notamment chez les jeunes ?

Nous passons notre temps à passer d'un sujet à l'autre, nous sommes dans un monde de l’immédiateté. Pour notre part, nous aimons bien travailler sur le temps long. Ensuite, à la superficialité, nous préférons travailler plutôt en profondeur, faire en sorte de réfléchir. Par ailleurs, nous vivons dans un monde dans lequel nous passons notre temps à nous entendre dire « est-ce que vous êtes sûr de vous ? ». Nous, nous adorons quand quelqu'un dit « je ne suis pas sûr de moi ». Nous privilégions le doute à la certitude. Si vous préférez un peu plus de profondeur, un peu plus de temps long, un peu plus de spiritualité et un peu plus de doutes et de questions, venez nous voir, vous allez passer des soirées magnifiques.



La Grande Loge de France revendique une franc-maçonnerie initiatique est spiritualiste. Qu'est-ce que recouvrent ces notions et comment résonnent-elles dans une société qui est souvent en quête de sens aujourd'hui ?

Elles résonnent plus que jamais. Et les jeunes en particulier viennent beaucoup nous voir et nous disent avoir perdu la boussole, avoir besoin d'un repère, besoin de retrouver un sens à leur vie… Dans la société chaotique qui est la nôtre, plus que jamais nous avons besoin d'essayer de trouver des repères qui ne soient pas matérialistes.



Vous mettez aussi en avant les valeurs comme l'humanisme, la transmission et la réflexion éthique. Comment ces valeurs se traduisent dans le travail, dans les loges ?

Elles se traduisent non pas par des réponses, nous n’en avons pas, mais par des questions. Et en général, dans le travail en loge, c'est l'apanage du vénérable maître que de donner des sujets de travaux à chacun des membres de ce groupe d'hommes qui constitue une loge. Et c'est au travers de ces réflexions qui sont menées sur ces valeurs que chacun est amené à se poser des questions et à essayer de progresser dans la vie.



La franc-maçonnerie a-t-elle des actions visibles au quotidien pour le grand public ?

Bien sûr, nombreuses. Nous avons, par exemple, un fonds de dotation qui s'appelle Fraternité et humanisme. Dans ce cadre, j'étais la semaine dernière dans l'Aude où nous avons remis une subvention aux viticulteurs sinistrés à l'occasion des feux géants qui ont eu lieu au cours de l'été dernier. Nous avons essayé de leur apporter une petite participation pour leur montrer que nous étions solidaires avec eux. Par ailleurs, j'étais à Lomé au Togo, il y a quelques semaines de cela car nous allons financer les études supérieures de quelques jeunes filles orphelines. Autre exemple, Michel Rocard a réussi, il y a quelques dizaines d'années de cela, à régler une crise dramatique qui avait lieu en Nouvelle-Calédonie en y envoyant une délégation. De qui était composée cette délégation ? De hauts fonctionnaires. Quelle particularité avaient-ils ? Ils étaient tous francs-maçons. Je pourrais aussi citer le Dr Pierre Simon, qui a aidé à la promulgation des lois de Simone Veil, ou encore le colonel Arnaud Beltrame, qui a donné sa vie contre celle d'un otage et qui appartenait à une loge qui devrait toucher tous les Corses : la loge Jérôme Bonaparte.



Comment une loge s'inscrit-elle dans son territoire et quel rôle peut-elle jouer dans la vie locale, par exemple dans une ville comme Ajaccio ?

D'abord, elle s'inscrit forcément dans le tissu local, en ce sens qu'une loge naît toujours de l'initiative de quelques frères qui sont implantés dans une ville. Ensuite, elle est ouverte à tous ceux qui veulent participer à ses travaux intellectuels et s’inscrit dans le tissu local au travers de l'action de chacun de ses membres, qui au travers de la vie associative, qui au travers de la vie politique, qui au travers d'une confrérie ou d'une vie de village, apporte autour de lui les valeurs humanistes que nous défendons.



De façon personnelle, que vous apporte le fait d'être franc-maçon au quotidien ?

D'abord, cela m'a amené à me poser des questions, et surtout des questions auxquelles je pensais ne jamais avoir de réponse. C'est vraiment quelque chose d'assez spectaculaire. Cela m'a aussi amené à faire des rencontres. Et nous vivons parfois des moments qui sont à la fois joyeux et parfois profondément émouvants, avec ceux que l'on appelle des frères, c'est-à-dire des hommes dont on se sent extrêmement proches. Et par les temps qui courent, avoir cette espèce de confiance absolue envers ceux qui vous entourent, venir dans un temple, et l'espace de deux heures qu'il n'y ait aucun enjeu, ni de pouvoir, ni d'argent, ni d'influence, mais simplement le bonheur de partager des idées, par les temps qui courent, dans le monde qui est le nôtre, c'est, croyez-moi, un privilège énorme.