A màghjina - Nuvulu strappadu da u ventu
Un ciel agité balayé par le vent a sculpté d’impressionnants nuages au-dessus de la mer. Entre éclaircies et masses nuageuses étirées, l’atmosphère donnait au paysage une allure changeante, typique des journées venteuses sur le littoral bastiais.
