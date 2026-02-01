Municipales. Jean-Paul Carrolaggi dévoile sa liste "Aiacciu Vivu"

1. CARROLAGGI Jean-Paul, 62 ans - Médecin généraliste et urgentiste



2. TIBERI Julia, 45 ans - Avocate - Ancien bâtonnier, conseillère territoriale



3. COLONNA Romain, 43 ans -Maître de Conférences HDR, président du groupe Fà Populu Inseme à l’Assemblée de Corse



4. ANTONINI Danielle, 68 ans - Médecin cardiologue, conseillère territoriale Fà Populu Inseme



5. BERNARDI Luc, 51 ans - Manager de branche CPAM de Corse du Sud



6. ARRIGHI Géraldine, 52 ans - Prufissori di i scoli bislingua



7. BURELLI Joseph, 71 ans - retraité directeur adjoint centre hospitalier



8. BENEDETTI Davia, 41 ans - Maître de Conférences des universités



9. MINICONI Jean-André, 60 ans - Chef d’entreprise



10. LAFOND-GHIPPONI Sylvie, 52 ans - Directrice Adjointe- Établissement public territorial



11. GAFFORY Marc, 56 ans - Cadre Supérieur



12. MILLELIRI Marie-Ange, 64 ans - Attachée Territoriale



13. EL MAJOUTI Krimau, 64 ans – Professeur, Conseiller Technique Ministère de la Jeunesse et des Sports



14. PANTALONI Paule, 52 ans - Professeur des écoles



15. LUCIANI Denis, 61 ans - Cadre territorial



16. SCIARETTI Véronique, 51 ans - Employée EPCI Corse



17. D'ORAZZIO Xavier, 69 ans - Pêcheur



18. CANAVELLI Maria-Francesca, 33 ans - Chargée de communication



19. MARCHI Laurent, 60 ans - Infirmier libéral



20. SERRA Nathalie, 52 ans - Agent de la fonction publique territoriale



21. PIETRI Pierre, 69 ans - retraité EDF, joueur puis manager du GFCA Hand-Ball durant 40 ans



22. ARNAUD Marie-Luce, 56 ans - Agent de la fonction publique



23. MOZZICONACCI Marc, 61 ans - Retraité de la fonction hospitalière



24. COSIMI Lyvia, 40 ans - Chargée de projets, Responsable association La Marie Do



25. RIOLACCI Florian, 23 ans - Technicien en charge du service public de l'assainissement non collectif, Secrétaire territorial de Femu a Corsica



26. BATTINI Catherine, 63 ans - Infirmière diplômée d'État



27. BEGLIOMINI Chilianu, 21 ans - Agent EDF



28. SCHNITZLER Marielle, 51 ans - Infirmière



29. FUMAROLI Pascal, 50 Ans - Salarié HCR



30. DEGIOVANNI Angelique, 27 ans - Chargée de mission CBNC-OEC



31. CATALINI Dumè, 64 ans - Gérant de société



32. FERRI-PISANI Alicia, 32 ans - Pédicure-podologue



33. PERALDI Laurent, 56 ans - Artisan mécanicien



34. CASANOVA Laura, 29 ans - Agent fonction publique



35. DUCANI Joseph, 54 ans - Employé EPCI de Corse, délégué syndical STC



36. TORRE Christine, 51 ans - Inspectrice HC de la santé - AHC à la Collectivité de Corse



37. CAMPUS Patrick, 57 ans - Officier sapeur-pompier professionnel SIS2A



38. BONNAFOUX Mattea, 23 ans- conseillère bancaire



39. MARY Laurent, 46 ans - responsable d'exploitation



40. ROMAGNESI Véronique, 53 ans - Infirmière



41. NIVAGGIOLI Stefanu, 37 ans - agent service technique Centre de rééducation Finosello



42. SANNA Vanessa, 47 ans - Employée Port de Commerce Ajaccio



43. SIGRIST-ROSSI Robin, 27 ans - Interne en médecine générale



44. NEGA Letizia, 45 ans - Personnel naviguant



45. MASSA Jean-Charles, 42 ans - Préparateur physique et pompier volontaire



46. PERETTI Claudia, 35 ans - Entrepreneur et enseignante yoga



47. LECA Tony - Retraité SIS 2A



48. SILVANI Joséphine, 25 ans - Chargée des ressources humaines Groupe HR et People



49. QUASTANA Paul, 75 ans - Retraité de l'enseignement, conseiller territorial Core in Fronte