Municipales. Jean-Paul Carrolaggi dévoile sa liste "Aiacciu Vivu"

Elle entend rassembler des nationalistes de tous bords en vue de remporter la mairie d’Ajaccio lors des élections municipales de mars prochain. La liste « Aiacciu Vivu » a été dévoilée ce vendredi soir au Palais des Congrès d’Ajaccio.
Menée par Jean-Paul Carrolaggi, médecin généraliste et conseiller municipal d’opposition, elle compte notamment dans ses rangs l’ex-bâtonnier Julia Tiberi, le président du groupe Fà Populu Inseme à l’Assemblée de Corse, Romain Colonna, ainsi que de nombreuses personnalités issues des rangs de Femu a Corsica et Core in Fronte.
Pour rappel, le PNC a pour sa part décidé de faire cavalier seul et a lancé sa propre candidature.
Les 49 noms de la liste Aiacciu Vivu
1. CARROLAGGI Jean-Paul, 62 ans - Médecin généraliste et urgentiste
2. TIBERI Julia, 45 ans - Avocate - Ancien bâtonnier, conseillère territoriale
3. COLONNA Romain, 43 ans -Maître de Conférences HDR, président du groupe Fà Populu Inseme à l’Assemblée de Corse
4. ANTONINI Danielle, 68 ans - Médecin cardiologue, conseillère territoriale Fà Populu Inseme
5. BERNARDI Luc, 51 ans - Manager de branche CPAM de Corse du Sud
6. ARRIGHI Géraldine, 52 ans - Prufissori di i scoli bislingua
7. BURELLI Joseph, 71 ans - retraité directeur adjoint centre hospitalier
8. BENEDETTI Davia, 41 ans - Maître de Conférences des universités
9. MINICONI Jean-André, 60 ans - Chef d’entreprise
10. LAFOND-GHIPPONI Sylvie, 52 ans - Directrice Adjointe- Établissement public territorial
11. GAFFORY Marc, 56 ans - Cadre Supérieur
12. MILLELIRI Marie-Ange, 64 ans - Attachée Territoriale
13. EL MAJOUTI Krimau, 64 ans – Professeur, Conseiller Technique Ministère de la Jeunesse et des Sports
14. PANTALONI Paule, 52 ans - Professeur des écoles
15. LUCIANI Denis, 61 ans - Cadre territorial
16. SCIARETTI Véronique, 51 ans - Employée EPCI Corse
17. D'ORAZZIO Xavier, 69 ans - Pêcheur
18. CANAVELLI Maria-Francesca, 33 ans - Chargée de communication
19. MARCHI Laurent, 60 ans - Infirmier libéral
20. SERRA Nathalie, 52 ans - Agent de la fonction publique territoriale
21. PIETRI Pierre, 69 ans - retraité EDF, joueur puis manager du GFCA Hand-Ball durant 40 ans
22. ARNAUD Marie-Luce, 56 ans - Agent de la fonction publique
23. MOZZICONACCI Marc, 61 ans - Retraité de la fonction hospitalière
24. COSIMI Lyvia, 40 ans - Chargée de projets, Responsable association La Marie Do
25. RIOLACCI Florian, 23 ans - Technicien en charge du service public de l'assainissement non collectif, Secrétaire territorial de Femu a Corsica
26. BATTINI Catherine, 63 ans - Infirmière diplômée d'État
27. BEGLIOMINI Chilianu, 21 ans - Agent EDF
28. SCHNITZLER Marielle, 51 ans - Infirmière
29. FUMAROLI Pascal, 50 Ans - Salarié HCR
30. DEGIOVANNI Angelique, 27 ans - Chargée de mission CBNC-OEC
31. CATALINI Dumè, 64 ans - Gérant de société
32. FERRI-PISANI Alicia, 32 ans - Pédicure-podologue
33. PERALDI Laurent, 56 ans - Artisan mécanicien
34. CASANOVA Laura, 29 ans - Agent fonction publique
35. DUCANI Joseph, 54 ans - Employé EPCI de Corse, délégué syndical STC
36. TORRE Christine, 51 ans - Inspectrice HC de la santé - AHC à la Collectivité de Corse
37. CAMPUS Patrick, 57 ans - Officier sapeur-pompier professionnel SIS2A
38. BONNAFOUX Mattea, 23 ans- conseillère bancaire
39. MARY Laurent, 46 ans - responsable d'exploitation
40. ROMAGNESI Véronique, 53 ans - Infirmière
41. NIVAGGIOLI Stefanu, 37 ans - agent service technique Centre de rééducation Finosello
42. SANNA Vanessa, 47 ans - Employée Port de Commerce Ajaccio
43. SIGRIST-ROSSI Robin, 27 ans - Interne en médecine générale
44. NEGA Letizia, 45 ans - Personnel naviguant
45. MASSA Jean-Charles, 42 ans - Préparateur physique et pompier volontaire
46. PERETTI Claudia, 35 ans - Entrepreneur et enseignante yoga
47. LECA Tony - Retraité SIS 2A
48. SILVANI Joséphine, 25 ans - Chargée des ressources humaines Groupe HR et People
49. QUASTANA Paul, 75 ans - Retraité de l'enseignement, conseiller territorial Core in Fronte
-
-
-
-
-
