LDH section de Corse : soutien à la protection civile de Corse

"Aider, secourir, former"

La protection civile de Corse et l'Association départementale des radioamateurs au service de la sécurité civile 2A ont été visées par des actes de malveillance. La LDH Corsica apporte son entier soutien aux deux associations ainsi qu’à leurs membres.

Elle ne peut que partager leur incompréhension et leur indignation face aux dégradations qu’elles ont subies et qui mettent à mal leur mission bénévole de secours à la population, souvent aux personnes les plus vulnérables. A juste titre, la Protection Civile de Corse rappelle sa devise « Aider, secourir, former ». Quelle inconscience peut s’en prendre à celles et ceux qui donnent de leur temps pour la solidarité ?