Elle donne sa pinède à la paroisse : à Calvi, un projet pour les jeunes voit le jour

« J’imagine une structure amovible en bois »



Pour l’instant, le terrain reste à l’état naturel. « Il n’y a pas grand-chose », reconnaît le prêtre. « On a simplement fabriqué un autel, car on célèbre la messe l’été une fois par mois, un rendez-vous qu’on a appelé la “messe sous les pins”. »



Mais pour faire vivre le lieu toute l’année, des aménagements deviennent indispensables. Le site ne dispose ni d’eau ni d’électricité, deux éléments essentiels pour accueillir régulièrement des groupes de jeunes. « Mon souhait, à court terme, serait d’avoir une salle avec un point d’eau, de l’électricité, des toilettes et un coin cuisine pour organiser plus d’activités, comme des pique-niques avec les jeunes », détaille le curé. Un projet qu’il pense simple et intégré au paysage : « J’imagine une structure amovible en bois, ou toute autre solution qui puisse être réalisée sans que cela nous coûte un million d’euros. »



Une vision sur le long terme



À plus long terme, le prêtre voit encore plus loin. Il imagine la création d’un véritable centre pastoral dédié à la jeunesse : trois salles d’activités, une cuisine, des sanitaires, mais aussi deux studios pour accueillir des prêtres de passage ou un aumônier. « Cela nous permettrait d’avoir un vrai centre pastoral pour les jeunes. Peut-être qu’un jour, on pourra même faire le catéchisme là-bas plutôt qu’en ville, pour utiliser la nature comme moyen d’évangélisation », projette le Père Louis El Rahi.



À travers ce futur lieu de vie, il espère offrir aux jeunes bien plus qu’un simple espace d’accueil : un endroit pour se retrouver, apprendre autrement et retisser un lien avec l’environnement. Un espace pensé comme un véritable « lieu d’éducation », résume-t-il.

