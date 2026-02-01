U tempu in Corsica

-
Crise dans les transports maritimes : les navires de la Corsica Ferries déroutés vers Propriano et Ile Rousse
Réginald Ray (SC Bastia) avant Reims : « j’ai un groupe qui ne lâche pas et qui ne triche pas »
A màghjina - Bastia, cità aperta nant’à u mare
Crise du maritime : le SAMMM retarde l’appareillage des navires de la Corsica Ferries à Ajaccio et Bastia
L’Exécutif veut « accélérer le pas sur l’évolution du schéma de la desserte maritime de la Corse »
