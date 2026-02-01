Crise du maritime : le SAMMM retarde l’appareillage des navires de la Corsica Ferries à Ajaccio et Bastia

Le mouvement se durcit. Trois jours après le lancement d’une grève par les marins de la CGT de Corsica Linea et de La Méridionale qui paralyse les liaisons entre la Corse et Marseille depuis lundi, le Syndicat Autonome des Marins de la Marine Marchande (SAMMM) de la Corsica Linea a décidé de passer à l’action à son tour.
Pour rappel, les marins protestent contre les autorisations accordées à la GNV et à la Corsica Ferries, qui opèrent sous pavillon international, notamment sur les lignes France–Maghreb et certaines dessertes de la Corse, hors cadre des obligations ou délégations de service public et pratiquent du « dumping social ». Une concurrence perçue comme déloyale face à laquelle la CGT, le SAMMM et le STC entendent faire entendre leur voix pour défendre le pavillon français premier registre, et a fortiori leurs emplois ainsi que le système de délégation de service public pour les rotations maritimes entre la Corse et le continent. Par ailleurs, ils dénoncent également la mise en place de la nouvelle fiscalité environnementale européenne, dite ETS, qui imposent de nouvelles taxes aux compagnies depuis le début d’année, qui a mécaniquement fait augmenter le prix des billets des passagers et des remorques pour le fret.
Après avoir multiplié les alertes ces dernières semaines, notamment par le biais d’une lettre adressée au ministre des transports fin décembre, dans laquelle il exposait ces problématiques, mais aussi lors d’une rencontre la semaine dernière à Paris, sans avoir reçu de réponses satisfaisantes, le SAMMM a mené de premières actions ce mercredi soir. Si le syndicat avait annoncé qu’il allait durcir le ton samedi dernier, il a pour le moment choisi de privilégier des actions symboliques pour faire entendre ses revendications.
« Aujourd’hui, nous mettons en place un retard à l’appareillage des navires de la Corsica Ferries à Ajaccio et Bastia. Celui-ci durera une heure ou deux. Il n’y aura aucun impact sur les passagers qui n’ont rien demandé. Nous ne voulons pas prendre en otage la population dont nous faisons partie », explique Dumè Giovanetti, représentant du SAMMM, en sifflant toutefois : « Mais nous constatons que du fait de la grève à la Corsica Linea et à La Méridionale, la Corsica Ferries a ajouté des rotations pour se gaver sur le dos de la mise en danger des marins français ». « Si nous ne sommes pas entendus nous durcirons le mouvement. Nous avons déposé un préavis pour la fin de semaine et nous sommes prêts à entrer à notre tour en grève si les choses ne s’arrangent pas », ajoute Benjamin Moratti, lui aussi délégué SAMMM à la Corsica Linea.
Pour tenter de désamorcer la crise, l’organisation d’une réunion importante a été annoncée en début d’après-midi. « C’est une table ronde très importante que nous demandons depuis un moment et qui sera organisée jeudi à Marseille et qui devrait rassembler le ministre des transports, les syndicats de la Corsica Linea et de La Méridionale, les directions des deux compagnies, ainsi que les représentants de la Collectivité de Corse et de la région Occitanie », explique Dumè Giovanetti . « Cette réunion a vocation à permettre de nous donner des réponses, afin que nous puissions lever notre préavis, et que la CGT arrête son mouvement de grève ».
