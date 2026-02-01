C’est au sein de sa permanence située sur le boulevard Paoli que Jean-Martin Mondoloni a choisi de dévoiler sa liste « Bastia, da oghje à dumane » ce mercredi soir. Plus d’une trentaine de personnes, dont François-Xavier Ceccoli, député de la deuxième circonscription de Haute-Corse, ont assisté à l’événement. Une liste qui « met en avant les valeurs républicaines » et rassemble « des hommes et des femmes de tous horizons », selon le candidat à la mairie de Bastia rejoint par Jean-Louis Milani Municipales 2026 - À Bastia, Jean-Martin Mondoloni dévoile sa liste « Bastia, da oghje à dumane » sur laquelle figure Jean-Louis Milani, ancien adjoint au maire de Bastia, qui a, très récemment, claqué la porte de la majorité municipale actuelle

