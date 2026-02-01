CorseNetInfos
Municipales 2026 - À Bastia, Jean-Martin Mondoloni dévoile sa liste « Bastia, da oghje à dumane »


Léana Serve le Mercredi 4 Février 2026 à 18:43

Ce mercredi, Jean-Martin Mondoloni a présenté sa liste « Bastia, da oghje à dumane » au sein de sa permanence située sur le boulevard Paoli. Une trentaine de personnes étaient présentes, dont François-Xavier Ceccoli, député de la deuxième circonscription de Haute-Corse, pour assister à la présentation d’une liste qui « met en avant les valeurs républicaines ».



C'est au sein de sa permanence située sur le boulevard Paoli que Jean-Martin Mondoloni a choisi de dévoiler sa liste « Bastia, da oghje à dumane » ce mercredi soir. Plus d'une trentaine de personnes, dont François-Xavier Ceccoli, député de la deuxième circonscription de Haute-Corse, ont assisté à l'événement. Une liste qui « met en avant les valeurs républicaines » et rassemble « des hommes et des femmes de tous horizons », selon le candidat à la mairie de Bastia rejoint par Jean-Louis Milani sur laquelle figure Jean-Louis Milani, ancien adjoint au maire de Bastia, qui a, très récemment, claqué la porte de la majorité municipale actuelle 


La composition de la liste « Bastia, da oghje à dumane »

1. Jean-Martin Mondoloni

2. Josépha Olivesi 

3. Jean Zuccarelli

4. Hélène Salge

5. Nicolas Vincensini

6. Viviane Beveraggi

7. Théo Sialelli

8. Danièle Belgodère

9. Jean-François Paoli

10. Saida Oueslati

11. Francescu-Maria Nicolaï

12. Sarah Benadda

13. Jean-Jacques Vendasi

14. Camille Bertrand

15. Stéphane Lapina

16. Vanessa Lorenzi

17. Denis Dobo-Schoenenberg

18. Raphaëlle Martinetti

19. Jacques Fraimout 

20. Dominique Leccia 

21. François Jobin

22. Florence Momus-Gambini

23. Bernard Vadella

24. Elisabeth Moscardini 

25. Jérémy Ferrari 

26. Marie-Emmanuelle Micaelli 

27. Christophe Peres 

28. Fatiha En Nabali 

29. Stéphane Chalaris 

30. Morgane Sola-Ceneda 

31. Rémi Massoni 

32. Marie-Anne Agostini 

33. Lucien Figarella

34. Simone Cherubini

35. Artem Sanchette 

36. Émilie Bertrand 

37. Serge Chiarelli 

38. Valérie Santucci 

39. Xavier Dall’omo 

40. Joëlle Luccini 

41. Éric Calloni 

42. Juliette Dominici 

43. Jean-Louis Milani

44. Henriette Baccarelli

45. Jean-Baptiste Perfetti





