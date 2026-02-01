C’est au sein de sa permanence située sur le boulevard Paoli que Jean-Martin Mondoloni a choisi de dévoiler sa liste « Bastia, da oghje à dumane » ce mercredi soir. Plus d’une trentaine de personnes, dont François-Xavier Ceccoli, député de la deuxième circonscription de Haute-Corse, ont assisté à l’événement. Une liste qui « met en avant les valeurs républicaines » et rassemble « des hommes et des femmes de tous horizons », selon le candidat à la mairie de Bastia rejoint par Jean-Louis Milani Municipales 2026 - À Bastia, Jean-Martin Mondoloni dévoile sa liste « Bastia, da oghje à dumane » sur laquelle figure Jean-Louis Milani, ancien adjoint au maire de Bastia, qui a, très récemment, claqué la porte de la majorité municipale actuelle
La composition de la liste « Bastia, da oghje à dumane »
1. Jean-Martin Mondoloni
2. Josépha Olivesi
3. Jean Zuccarelli
4. Hélène Salge
5. Nicolas Vincensini
6. Viviane Beveraggi
7. Théo Sialelli
8. Danièle Belgodère
9. Jean-François Paoli
10. Saida Oueslati
11. Francescu-Maria Nicolaï
12. Sarah Benadda
13. Jean-Jacques Vendasi
14. Camille Bertrand
15. Stéphane Lapina
16. Vanessa Lorenzi
17. Denis Dobo-Schoenenberg
18. Raphaëlle Martinetti
19. Jacques Fraimout
20. Dominique Leccia
21. François Jobin
22. Florence Momus-Gambini
23. Bernard Vadella
24. Elisabeth Moscardini
25. Jérémy Ferrari
26. Marie-Emmanuelle Micaelli
27. Christophe Peres
28. Fatiha En Nabali
29. Stéphane Chalaris
30. Morgane Sola-Ceneda
31. Rémi Massoni
32. Marie-Anne Agostini
33. Lucien Figarella
34. Simone Cherubini
35. Artem Sanchette
36. Émilie Bertrand
37. Serge Chiarelli
38. Valérie Santucci
39. Xavier Dall’omo
40. Joëlle Luccini
41. Éric Calloni
42. Juliette Dominici
43. Jean-Louis Milani
44. Henriette Baccarelli
45. Jean-Baptiste Perfetti
