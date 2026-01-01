CorseNetInfos
Les brèves

Dédicace du livre « Pays Basque & Corse, la grande tablée ! »  27/01/2026

Le jeudi 29 janvier à 16 heures, le café Tourner les pages à Ajaccio accueillera Antoine de Rocca Serra, co auteur du livre « Pays Basque & Corse, la grande tablée ! », à l’occasion d’une dédicace de son nouvel ouvrage.
À noter que 100 % des droits d’auteur seront reversés aux associations INSEME et Diego et ses potos.
En amont de la dédicace, de 14h à 16h, l’association INSEME proposera un temps d’information et d’échange, animé par Nathalie Lanfranchi, directrice de l’association. Ce moment permettra de présenter les dispositifs d’accompagnement mis en place par INSEME et d’échanger autour des enjeux liés aux déplacements sanitaires en Corse.
Un rendez-vous d’information, de solidarité et de partage à ne pas manquer.
L’association INSEME remercie chaleureusement le café Tourner les pages pour son accueil et son soutien, ainsi qu’Éric Ospital, Jean-Baptiste et Antoine de Rocca Serra pour leur engagement et leur générosité.

