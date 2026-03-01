Municipales 2026 - 459 listes et 6 279 candidats en Corse

Corse-du-Sud : 165 listes et 2 429 candidats
En Corse-du-Sud, 165 listes sont en lice. 92 communes n'ne comptent qu’une tandis que 27 cautres verront s’affronter deux listes. Dans cinq communes, la compétition sera plus ouverte avec plus de deux listes en présence.Au total, 2 429 candidats briguent un mandat municipal.
Lors du précédent scrutin, en 2020, 148 listes avaient été déposées pour 2 577 candidats. Le scrutin 2026 enregistre ainsi une hausse du nombre de listes, mais un recul du nombre global de candidats, signe de difficultés persistantes pour constituer des équipes complètes, notamment dans les petites communes.
En Haute-Corse : 394 listes et 3 850 candidats
L’ensemble des communes de Haute-Corse compte au moins une liste candidate. Au total, 294 listes ont été enregistrées, représentant 3 850 candidats, contre 4 042 lors du scrutin de 2020.
Dans le détail, 187 communes présentent une seule liste, 44 communes en comptent deux, tandis que cinq communes affichent une compétition plus ouverte avec trois listes ou davantage : Bastia, L’Île-Rousse, Muro, San-Gavino-di-Fiumorbo et Tox.
Par ailleurs, 49 listes ont été déposées dans les communes de plus de 1 000 habitants, contre 64 en 2020, et 245 listes concernent des communes de moins de 1 000 habitants.
En Corse-du-Sud, 165 listes sont en lice. 92 communes n'ne comptent qu’une tandis que 27 cautres verront s’affronter deux listes. Dans cinq communes, la compétition sera plus ouverte avec plus de deux listes en présence.Au total, 2 429 candidats briguent un mandat municipal.
Lors du précédent scrutin, en 2020, 148 listes avaient été déposées pour 2 577 candidats. Le scrutin 2026 enregistre ainsi une hausse du nombre de listes, mais un recul du nombre global de candidats, signe de difficultés persistantes pour constituer des équipes complètes, notamment dans les petites communes.
En Haute-Corse : 394 listes et 3 850 candidats
L’ensemble des communes de Haute-Corse compte au moins une liste candidate. Au total, 294 listes ont été enregistrées, représentant 3 850 candidats, contre 4 042 lors du scrutin de 2020.
Dans le détail, 187 communes présentent une seule liste, 44 communes en comptent deux, tandis que cinq communes affichent une compétition plus ouverte avec trois listes ou davantage : Bastia, L’Île-Rousse, Muro, San-Gavino-di-Fiumorbo et Tox.
Par ailleurs, 49 listes ont été déposées dans les communes de plus de 1 000 habitants, contre 64 en 2020, et 245 listes concernent des communes de moins de 1 000 habitants.
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