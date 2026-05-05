Festival Cine Donne : La Compagnie du Cygne noir lance la 5ème édition

Ce spectacle mêle danse, théâtre et chant lyrique. Le thème : Les conséquences de la mémoire traumatique. Lors d’une agression, le choc est parfois si violent que la mémoire se bloque, mais le corps lui, se souvient. Il se punit. De quoi ? D’avoir été victime ?

Dans une société qui semble désirer une place plus équitable pour les femmes, ce spectacle « Filles du calvaire » n’impose pas mais bouscule et emmène cette idée : et si nous commencions par mieux protéger, par plus informer. La création et la mise en scène sont signés Fanny Alfonsi, la chorégraphie, Paula-Maria De Perett avec sur scène Fanny Alfonsi, Laetitia Brighi, Paula-Maria De Peretti, Emmanuelle Le Corre Heyer, Maryline Leonetti et Colette Rocchi.





Au programme de ce mardi 5 mai, le film « Les Rêveurs » d’Isabelle Carré. Après une projection pour les scolaires, une autre pour le public est prévu à 20h30 au CC l’Alb’Oru.





Mercredi à 20h30, projection du documentaire « Au Pouvoir et enceinte » de Saveria Rojek en présence de Saveria Rojek, Marlène Schiappa et Matthias Savignac, autres invités du festival.





Chaque séance est suivie d’une table ronde en présence d’experts et d’équipes artistiques, abordant les thématiques de l’œuvre diffusée.

Ces temps d’échange sont modérés par la Docteure Caroline Rose Torres.





Ainsi ce mardi seront présents à l’issue de la projection de « Les rêveurs » : Marina Thibaut, chargée de mission territoriale du dispositif « VigilanS suicide », Marie-Pierre Finalteri, directrice du CIDFF de Haute-Corse et Lauda Guidicelli, psychologue et conseillère exécutive à la Collectivité de Corse.

Mercredi, outre Saveria Rojek, Marlène Schiappa et Matthias Savignac, prendront part à la discussion Antonia Luciani, géographe et urbaniste et Ariane Pietri, Sage-femme PMI.





Jeudi 7 mai à 20h30 à l’Alb’Oru, projection de « Le temps des femmes » de Karine Dusfour avec, participants à la table ronde Mélissa Theuriau, journaliste, animatrice et productrice, et Bibia Pavard, historienne et enseignante. A noter aussi ce jeudi 2 projections pour les scolaires : « les rêveurs » d’Isabelle Carré avec comme participants à la table ronde Marina Thibaut, Marie-Pierre Finalteri, et Elisa Allari, formatrice et animatrice d’ateliers d’écriture. Autre projection dédiée aux scolaires : « Vice Versa 2 » de Kelsey Mann. Présents à la table ronde suivant la projection : Audrey Cucchi-Luigi, psychologue Education Nationale, Anne-Laure Luis, éducatrice jeunes enfants et assistante maternelle.



