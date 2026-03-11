Ajaccio : Marcu Biancarelli en concert à Scenina le 20 mars

Le chanteur Marcu Biancarelli sera en concert le vendredi 20 mars 2026 à 20h30 à Scenina, à Ajaccio. Une soirée musicale placée sous le signe de la tradition et de la création contemporaine.



Passionné de chant depuis l’adolescence, Marcu Biancarelli fait ses premiers pas dès 1989, à seulement 15 ans, lors d’un atelier de chant traditionnel dirigé par Ghjacumu Culioli. Cette expérience fondatrice marque le début d’un parcours profondément ancré dans la musique corse.



Dès 1990, il participe à l’enregistrement d’un album consacré aux chants sacrés de Propriano, aux côtés de plusieurs figures du chant insulaire. Quelques années plus tard, en 1996, il rejoint le groupe Surghjenti, avec lequel il se produit pendant près de huit ans. Il poursuit ensuite diverses collaborations, notamment avec le collectif Cinqui Sò sur l’album Circà vita.



Après plusieurs années de parcours collectif, l’artiste franchit une nouvelle étape avec la sortie, en avril 2025, de son premier album solo intitulé « A Musa ». Ce projet personnel a vu le jour grâce à la collaboration de musiciens et artistes tels que Marco Bartoli, Sonia Moretti, Ghjacumu Culioli ou encore Natali Valli. L’album comprend également une adaptation du titre « O chjù », écrit par Rinatu Coti et composé par Jean-Pierre Godinat.



Sur scène, Marcu Biancarelli sera entouré de Marco Bartoli à la batterie, de Marco Perreira à la guitare électrique, de Pierre Muscat à la guitare acoustique, d’Alix Guglielmi à la basse et de Frédéric Berens au piano.



Les réservations se font uniquement par téléphone au 04.95.22.31.56 ou au 06.40.87.87.85.