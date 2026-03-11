11 mars 2011 -11 mars 2026 : Des cadeaux pour les 15 ans de Corse Net Infos

JEU CONCOURS FACEBOOK



ARTICLE 1 – SOCIÉTÉ ORGANISATRICE



La société CORSE NET INFOS, SASU au capital de 100,00€ , immatriculée au RCS de Bastia sous le numéro817 548 654, dont le siège social est situé Hameau de Figarella, 20200 Santa Maria di Lota, ci-après dénommée « la Société Organisatrice », organise un jeu concours gratuit sans obligation d’achat intitulé :



« JEU CONCOURS 15 ANNI DI CNI”



Ce jeu concours est organisé sur la page Facebook officielle Corse Net Infos



Le jeu se déroulera du mercredi 11 mars 2026 à 08h00 au mardi 31 mars 2026 à 20h00inclus.



ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION



La participation à ce jeu est gratuite et sans obligation d’achat.



Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France, disposant d’un accès à Internet et d’un compte Facebook valide.



Sont exclus de la participation :

- les membres du personnel de la société organisatrice

- toute personne ayant participé directement ou indirectement à l’organisation du jeu

- les membres de leur foyer (même nom, même adresse)



La participation implique l’acceptation sans réserve du présent règlement.



ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION



Pour participer au jeu concours, les participants doivent :



1. Se rendre sur la publication dédiée au jeu concours sur la page Facebook Corse net infos

2. Aimer la publication

3. Commenter la publication en identifiant 3 amis

4. S’abonner à la page Facebook Corse net infos



Chaque participant ne peut participer qu’une seule fois pendant toute la durée du jeu.



Toute participation incomplète, frauduleuse ou réalisée après la date de clôture ne sera pas prise en compte.



ARTICLE 4 – DÉSIGNATION DU GAGNANT



Le gagnant sera désigné par tirage au sort parmi l’ensemble des participations valides.



Le tirage au sort aura lieu le mardi 31 mars 2026 à 20h00.



Le gagnant sera contacté via une annonce en commentaire de la publication



Sans réponse du gagnant dans un délai de 7 jours, la Société Organisatrice se réserve le droit d’effectuer un nouveau tirage au sort.



ARTICLE 5 – DOTATION



Le gagnant remportera :



1 Iphone d’une valeur commerciale estimée à 1 200€TTC



Le lot ne peut être ni échangé, ni remboursé, ni converti en espèces.

La Société Organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot par un autre lot de valeur équivalente en cas d’indisponibilité.



ARTICLE 6 – REMISE DU LOT



Le lot sera remis au gagnant selon les modalités suivantes :

[Envoi postal / remise en main propre / retrait en magasin]



Les frais éventuels liés à la récupération du lot restent à la charge du gagnant sauf mention contraire.



ARTICLE 7 – RESPONSABILITÉ



La Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable en cas :

- d’interruption du jeu pour cause de force majeure

- de dysfonctionnement du réseau Internet ou de la plateforme Facebook

- de problème technique empêchant la participation

- de perte ou de retard dans l’acheminement du lot



La Société Organisatrice se réserve le droit d’annuler, modifier ou reporter le jeu si les circonstances l’exigent.



ARTICLE 8 – DONNÉES PERSONNELLES



Les données personnelles éventuellement collectées dans le cadre du jeu concours sont destinées exclusivement à la gestion du jeu et à la remise du lot.



Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données les concernant.



Ces droits peuvent être exercés en contactant la Société Organisatrice à l’adresse suivante :

corsenetinfos@gmail.com



ARTICLE 9 – ACCEPTATION DU RÈGLEMENT



La participation au jeu implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement.



Le règlement peut être consulté gratuitement sur simple demande adressée à la Société Organisatrice ou sur son site internet à l’adresse : https://www.corsenetinfos.corsica/



ARTICLE 10 – DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ FACEBOOK



Le présent jeu concours n’est ni organisé, ni sponsorisé, ni administré par Facebook, ni associé à Facebook.



Les informations communiquées par les participants sont fournies à Corse Net Infos et non à Facebook.



Facebook ne pourra en aucun cas être tenu responsable en cas de litige lié au jeu.

