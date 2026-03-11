11 mars 2011 -11 mars 2026 : Des cadeaux pour les 15 ans de Corse Net Infos

Cette trajectoire doit beaucoup à celles et ceux qui ont participé à l’aventure. Journalistes, correspondants, collaborateurs réguliers ou ponctuels : chacun a contribué à bâtir ce journal. Certains sont présents depuis les débuts, d’autres ont rejoint l’équipe plus tard, mais tous ont participé à ce parcours.
L’équilibre économique d’un média indépendant reste fragile. Corse Net Infos n’a pas généré de richesse spectaculaire. Pourtant, cela ne nous a jamais empêchés de poursuivre le travail engagé. Nous avons continué à avancer avec peu de soutiens et nous avons franchi ces quinze années en conservant une chose essentielle : notre liberté.
La seule dette que nous reconnaissons est celle que nous avons envers nos lecteurs. Leur fidélité, leurs messages, leur présence quotidienne constituent le socle sur lequel repose Corse Net Infos. Pour marquer cet anniversaire, nous avons voulu associer ce public qui nous accompagne depuis le premier jour. Un jeu-concours sera lancé ce mercredi sur nos réseaux sociaux et se poursuivra jusqu’à la fin du mois. Trois lots sont à gagner : un iPhone, une Apple Watch et une PlayStation 5, pour trois d’entre vous qui seront désignés par tirage au sort.
Une façon de remercier celles et ceux qui lisent Corse Net Infos, parfois depuis quinze ans déjà, et qui donnent à ce journal sa raison d’être. Ils sont notre plus beau cadeau d'anniversaire !
Bon à savoir
JEU CONCOURS FACEBOOK
ARTICLE 1 – SOCIÉTÉ ORGANISATRICE
La société CORSE NET INFOS, SASU au capital de 100,00€ , immatriculée au RCS de Bastia sous le numéro817 548 654, dont le siège social est situé Hameau de Figarella, 20200 Santa Maria di Lota, ci-après dénommée « la Société Organisatrice », organise un jeu concours gratuit sans obligation d’achat intitulé :
« JEU CONCOURS 15 ANNI DI CNI”
Ce jeu concours est organisé sur la page Facebook officielle Corse Net Infos
Le jeu se déroulera du mercredi 11 mars 2026 à 08h00 au mardi 31 mars 2026 à 20h00inclus.
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION
La participation à ce jeu est gratuite et sans obligation d’achat.
Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France, disposant d’un accès à Internet et d’un compte Facebook valide.
Sont exclus de la participation :
- les membres du personnel de la société organisatrice
- toute personne ayant participé directement ou indirectement à l’organisation du jeu
- les membres de leur foyer (même nom, même adresse)
La participation implique l’acceptation sans réserve du présent règlement.
ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION
Pour participer au jeu concours, les participants doivent :
1. Se rendre sur la publication dédiée au jeu concours sur la page Facebook Corse net infos
2. Aimer la publication
3. Commenter la publication en identifiant 3 amis
4. S’abonner à la page Facebook Corse net infos
Chaque participant ne peut participer qu’une seule fois pendant toute la durée du jeu.
Toute participation incomplète, frauduleuse ou réalisée après la date de clôture ne sera pas prise en compte.
ARTICLE 4 – DÉSIGNATION DU GAGNANT
Le gagnant sera désigné par tirage au sort parmi l’ensemble des participations valides.
Le tirage au sort aura lieu le mardi 31 mars 2026 à 20h00.
Le gagnant sera contacté via une annonce en commentaire de la publication
Sans réponse du gagnant dans un délai de 7 jours, la Société Organisatrice se réserve le droit d’effectuer un nouveau tirage au sort.
ARTICLE 5 – DOTATION
Le gagnant remportera :
1 Iphone d’une valeur commerciale estimée à 1 200€TTC
Le lot ne peut être ni échangé, ni remboursé, ni converti en espèces.
La Société Organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot par un autre lot de valeur équivalente en cas d’indisponibilité.
ARTICLE 6 – REMISE DU LOT
Le lot sera remis au gagnant selon les modalités suivantes :
[Envoi postal / remise en main propre / retrait en magasin]
Les frais éventuels liés à la récupération du lot restent à la charge du gagnant sauf mention contraire.
ARTICLE 7 – RESPONSABILITÉ
La Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable en cas :
- d’interruption du jeu pour cause de force majeure
- de dysfonctionnement du réseau Internet ou de la plateforme Facebook
- de problème technique empêchant la participation
- de perte ou de retard dans l’acheminement du lot
La Société Organisatrice se réserve le droit d’annuler, modifier ou reporter le jeu si les circonstances l’exigent.
ARTICLE 8 – DONNÉES PERSONNELLES
Les données personnelles éventuellement collectées dans le cadre du jeu concours sont destinées exclusivement à la gestion du jeu et à la remise du lot.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données les concernant.
Ces droits peuvent être exercés en contactant la Société Organisatrice à l’adresse suivante :
corsenetinfos@gmail.com
ARTICLE 9 – ACCEPTATION DU RÈGLEMENT
La participation au jeu implique l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement.
Le règlement peut être consulté gratuitement sur simple demande adressée à la Société Organisatrice ou sur son site internet à l’adresse : https://www.corsenetinfos.corsica/
ARTICLE 10 – DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ FACEBOOK
Le présent jeu concours n’est ni organisé, ni sponsorisé, ni administré par Facebook, ni associé à Facebook.
Les informations communiquées par les participants sont fournies à Corse Net Infos et non à Facebook.
Facebook ne pourra en aucun cas être tenu responsable en cas de litige lié au jeu.
-
