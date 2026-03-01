Un recours déposé devant le Conseil d'État pour contraindre l’État à se prononcer sur la régulation des prix des carburants en Corse

Manon Perelli le Mardi 10 Mars 2026 à 17:25

Le collectif Agissons contre la cherté des carburants en Corse a déposé, le 20 février, un recours devant le Conseil d'État afin de contester l’absence de réponse du gouvernement à sa demande de régulation des prix sur l’île. La requête, désormais entrée dans sa phase contradictoire, vise à obliger l’État à examiner « de manière sérieuse » la situation du marché des carburants en Corse.

