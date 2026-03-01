33e édition de BD Bastia : Finlande, vins corses, châtaignes et Méditerranée à l’honneur

Ce mardi ont été présentées les 33es Rencontres de la bande dessinée et de l’illustration de Bastia qui se tiendront du 26 au 29 mars.
Au menu de cette version 2026 de BD Bastia, présentée en ce mardi 10 mars dans les locaux d'Una Volta, à Bastia, une douzaine d’expositions originales en une dizaine de lieux et 25 auteures et auteurs invités : Marie Boisson, Boni, Matthias Bourdelier, Camille Broutin, Vincent Brunner, Cécile Carer, Claire Cecchini, Isabelle Chatellard, Rebecca Dautremer, Yann Diolo, Ulla Donner, Karim Friha, Juliana Hyrri, Janne Kukkonen, Magali le Huche, Eeva Meltio, Tiina Pystynen, Ville Ranta, Maëlle Reat, Reza Sahibdad, Audrey Spiry, Elene Usdin, sans oublier la classe de 6e bleue du collège St Joseph de Bastia. Mais aussi des spectacles, des ateliers, des rencontres, une librairie….
Parmi les expos : « Sarjakuva ». Cette exposition finlandaise 2026 initie sa tournée en France par Bastia. « Au regard de l’actualité, cette exposition de culture exotique est importante et on donne au public la clé pour la comprendre » commente Juana Macari, directrice du centre culturel Una Volta, ajoutant : « La BD finlandaise est très libre, avec des thématiques très diverses, très féminine aussi. D’ailleurs cette année nous aurons plus d’autrices que d’auteurs».
Les sourires du vin
Au 1er et 2e étage de la galerie Una Volta le public découvrira une scénographie immersive conçue par Raphaël Lerays autour d’éléments sensoriels liés à la Finlande et faisant le lien entre les différents univers proposés par les 6 auteur(e)s : Eeva Meltio, Juliana Hyrri, Ville Ranta, Tiina Pystynen, Janne Kukkonen et Ulla Donner. « Dépaysement subtil et poétique assuré » précise Juana Macari. Autre moment fort et plutôt inédit, « Les sourires du vin » de Yann Diolo et Matthias Bourdelier. En 2023, Yann Diolo, qui défend les vins corses depuis plus de vingt ans à travers sa cave et son restaurant de la rue de la Roquette (le resto-zinc Les Marcheurs de planète) à Paris, est invité par le Conseil Interprofessionnel des Vins de Corse à enregistrer une série d’entretiens pour son podcast. A ce jour « Les Sourires du vin » comptent plus d’une centaine d’épisodes disponibles sur toutes les plateformes d’écoute. Et dans cette aventure « audio vino », il a embarqué avec lui le dessinateur Matthias Bourdelier, le chargeant de transformer ces rencontres en un carnet de voyage illustré.
Au fil de ses séjours, ce sont plus de vingt-cinq vignerons, sommeliers et restaurateurs corses qui sont enregistrés et dessinés dans un livre hybride, à la croisée de la bande dessinée, du carnet de voyage et du guide œnotouristique. On y découvre au fil des planches le monde du vin, la viticulture, les vignerons, le rapport à la terre. « C’est pour nous une fierté. L’auteur retrace l’histoire de la viticulture corse, le rapport de la société corse avec l’agriculture » déclare François Franceschi, président du Comité Interprofessionnel des vins de Corse. L’exposition des planches originales et grands formats à l’encre de Matthias Bourdelier est présentée au rez-de-chaussée de la galerie Una Volta et à la Maison des Vins de Corse jusqu’au 20 mai.
Autre sujet qui touche la Corse : La Méditerranée. Avec une exposition intitulée « En vie », tirée de l’album « En vie, la migration expliquée aux plus jeunes » de Joub et Nicoby. Cette BD sortie en 2021 avait aussi pour but de soutenir les actions de sauvetages de SOS Méditerranée grâce à un don de 2,5 € à chaque album vendu. En juillet l’association avait fait reproduire l’exposition sur bâches pour la mettre gratuitement à disposition de ses antennes. Elle raconte cinq destins, cinq étapes, cinq histoires mêlées qui relatent le sort de milliers de personnes. C’est aussi une invitation à réfléchir, seul ou à plusieurs, pour se demander : « Et moi, que ferais-je si j’étais à leur place ? ».
Une BD sans texte
Aussi BD à Bastia accueille-t-elle l’exposition au sein de son espace « Aghja leghje ». Des bénévoles de l’antenne corse de SOS Méditerranée seront présents pour des rencontres, des échanges, des temps de médiation auprès des scolaires et du public. « C’est une BD sans texte pour que les images aient encore plus de poids » souligne le référent de SOS Méditerranée pour la Corse. « On l’a montrée notamment dans des centres de vacances et aussi au festival BD de St Malo pour sensibiliser la population à ce phénomène de migration et comment notre association s’emploie à sauver des vies ».
Outre les expositions, des ateliers, des spectacles, des rencontres… Parmi celles-ci, celle autour du «Tan des châtaignes » de Claire Cecchini et Cécile Carer à Una Volta le dimanche 29 à 17h. Le «Tan des châtaignes », livre-objet animé et livre infini, a été conçu dans le cadre d’une résidence de création entre la Médiathèque de Castagniccia/Collectivité de Corse et le Centre de création pour l’enfance de Tinqueux de décembre 2024 à juin 2025.
Le projet poétique et graphique de Cécile Carer et Claire Cecchini s’inspire de recherches et sources d’inspirations des deux territoires : l’histoire des châtaigneraies corses et l’usine à tannin, les coquillages préhistoriques champenois et fossiles de palmier, les montagnes, la mer, les vignes.
Le programme complet des 33es Rencontres de la bande dessinée et de l’illustration de Bastia est à retrouver Ici.
-
-
-
-
-
