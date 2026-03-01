« Sources thermales et minérales de Corse : Aspects géologiques et historiques : Une conférence d’Alain Gauthier au musée de Bastia

« Les amis du musée de Bastia » propose ce jeudi 5 mars à 18h à l’auditorium du musée de Bastia une conférence sur le thème « Sources thermales et minérales de Corse : Aspects géologiques et historiques ». Depuis une quarantaine d’années, Alain Gauthier, conférencier, hydrogéologue, ancien professeur de SVT, géologue et ex-président du comité scientifique du Parc Naturel Regional de Corse, a étudié professionnellement pratiquement toutes les sources thermales insulaires. Il en est de même, mais de façon plus historique, pour les sources minérales de Castagniccia. Ce sont près de 100 émergences qui ont été visitées et dont l’historique a été reconstitué à travers le dépouillement des archives et de journaux. A cette occasion, il a été possible de faire revivre les hommes : médecins inspecteurs ; ingénieurs des Mines, propriétaires ou concessionnaires, mais aussi curistes. Bien que ni économiste, ni médecin, Alain Gauthier a tenté de mesurer le poids économique du thermalisme dans le passé et de proposer un tableau des possibles en évitant les utopies les plus folles ou les avis les plus pessimistes.