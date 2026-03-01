Lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants : plusieurs candidats aux municipales en Corse ont signé la charte Mouv'Enfants

Plus de 160 000 enfants sont victimes d'inceste et de violences sexuelles en France chaque année selon les chiffres de la CIIVISE en 2023. Et la Corse n’est pas épargnée par ce fléau. Dans le cadre des élections municipales 2026, Mouv’Enfants - mouvement de lutte contre toutes les formes de violence faites aux enfants - en appelle aux candidates et candidats pour signer la charte d’engagement de l’association et pour faire de cette lutte un enjeu majeur des municipales 2026.
À Ajaccio, Frequenza Nostra, radio de territoire et de proximité, engagée auprès des enfants, a consacré son antenne à ce sujet ce mardi matin. Quelques jours plus tôt sur les réseaux sociaux, elle avait invité les candidats à prendre connaissance de la charte : un engagement clair pour préserver la santé, le bien-être et l'avenir des enfants de vos territoires. La radio s’est engagée à rassembler chacune des chartes signées afin de les transmettre à l’association.
À l'invitation de la radio, plusieurs candidats aux municipales à Ajaccio, Porto-Vecchio, Sarrola-Carcopino et Bastelicaccia sont ainsi venus signer dans les studios de Frequenza Nostra qui a fait remonter les noms de ces signataires à l'association.
Mardi soir, l'association Mouv'Enfants a publié sur son site la liste des candidats ayant signé la charte et les candidats corses font partie des premiers signataires. Et à l'association de rappeler que cette charte impose des engagements clairs : plan local structuré, formation obligatoire, procédures de signalement effectives, délégation dédiée, suivi public des actions.
Une problématique réelle en Corse
" L'idée, c'est vraiment de participer à cette sensibilisation et donc de faire signer tous les candidats, même ceux qui ne sont pas tête de liste et de profiter de ces élections pour sensibiliser un maximum de personnes à cette thématique ", explique Sabine Susini, journaliste chez Frequenza Nostra. Elle regrette que cette thématique de l'enfance ne fasse pas partie des programmes. "En tout cas, on n'en a pas entendu parler et cela nous révolte un petit peu. Quand nous avons projeté le documentaire "165 000 et + l'an dernier", on s'est bien rendu compte de la problématique et de l'ampleur qu'elle prenait sur la Corse. Si on ne met pas ce sujet au centre du débat, je ne sais pas si un jour on s'en sortira. Donc on ne veut pas rester sans rien faire. On utilise nos moyens pour participer à ce combat là."
En outre, Frequenza Nostra regrette que si aujourd'hui on sait que 160 000 enfants par an sont victimes de violences sexuelles au niveau national, "nous n'avons pas de chiffres en Corse". "Non pas qu'il faille des chiffres pour avoir des chiffres mais pour se rendre compte que cette problématique est réelle, que ce n'est pas une vue de l'esprit, que ça existe ", souligne Sabine Susini.
Pour retrouver la liste des signataires de la charte et en savoir plus : https://mouvenfants.fr/
