Des avions de chasse dans le ciel corse : des manœuvres britanniques à Solenzara, pas d’opération militaire liée au Moyen-Orient

Ces vols n’ont pourtant aucun rapport avec une opération militaire en cours.
Ils s’inscrivent dans un exercice d’entraînement conjoint franco-britannique organisé sur la base aérienne de Ventiseri-Solenzara.
La Base aérienne 126 Capitaine Preziosi accueille, en effet, pour la deuxième année consécutive, un détachement de la Royal Air Force du 17 février au 2 mars 2026.
Près d’une centaine d’aviateurs britanniques sont présents sur le site, dont 32 pilotes venus poursuivre leur formation opérationnelle loin de leur base habituelle de Valley, située sur l’île d’Anglesey, au nord du pays de Galles.
Huit avions de chasse d’entraînement Hawk T2 participent à ces manœuvres. Le relief corse, combinant espaces maritimes ouverts et zones montagneuses, offre un environnement particulièrement adapté aux vols tactiques à moyenne et basse altitude.
Selon les éléments communiqués par le ministère des Armées et des Anciens combattants - l’Armée de l’air et de l’espace - , les aéronefs engagés ont déjà effectué une quarantaine de sorties aériennes au-dessus de la mer et des massifs insulaires.
Ces missions permettent aux élèves pilotes britanniques de consolider leurs compétences de pilotage dans des conditions proches d’un engagement réel, tout en travaillant la coordination entre équipages, mécaniciens, ingénieurs et équipes de soutien au sol. Le rythme soutenu des vols explique l’activité aérienne inhabituelle observée ces derniers jours.
Au-delà de l’entraînement technique, ce déploiement vise également à renforcer l’interopérabilité entre les forces françaises et britanniques, c’est-à-dire leur capacité à opérer ensemble lors d’éventuelles opérations futures.
Cette coopération militaire s’inscrit dans le cadre des accords de Lancaster House signés en 2010 entre Paris et Londres, qui ont posé les bases d’un partenariat renforcé en matière de défense. Ces accords ont notamment conduit à la création de la force expéditionnaire conjointe franco-britannique, destinée à permettre des engagements militaires communs de haute intensité.
Les survols observés actuellement au-dessus de la Corse relèvent donc d’un exercice planifié de longue date, appelé à se poursuivre jusqu’au début du mois de mars depuis la base aérienne de Solenzara.
