Après sa défaite face à Annecy : « une soirée cauchemardesque » pour le Sporting

(Photo Gérard Baldocchi)

Une équipe crépusculaire : c’est le sentiment qu’ont donné les Bastiais face à Annecy sur la pelouse de Furiani. Un but dès la deuxième minute, un penalty raté et une expulsion en fin de match. Le tout saupoudré, côté Sporting, d’une prestation sans véritable saveur, ni réelle intention de participer au jeu. Bilan : un 2-0 qui replonge les Bastiais à la dernière place du championnat de Ligue 2 à neuf journées de la fin. C’est dans ce contexte que Reginald Ray, l’entraîneur bastiais, est apparu le visage fermé en conférence de presse d’après-match. Et son bilan à chaud est sans appel : « Une soirée cauchemardesque. Un match très mal entamé. La seconde mi-temps a été une purge absolue. »Pour le coach du Sporting, l’équipe s’est « liquéfiée de bout en bout » sans « rester dans ce qui était prévu ». Certes, Annecy fait partie des gros morceaux du championnat. Pourtant, depuis quelques semaines, les Bastiais ont tenu tête aux cadors : « Annecy est une belle équipe qui presse et qui harcèle haut. Sur la première demi-heure, on a réussi à le contourner. »L’ouverture du score par Annecy dès la deuxième minute a très probablement pris par surprise les Bastiais. Le penalty manqué par Tom Ducrocq à la 22e minute aurait pu modifier la rencontre : « C’était une phase où l’on était présents dans leur surface », expliquera Reginald Ray.Pourtant, l’entraîneur bastiais reste catégorique sur la rencontre : « Un non-match complet de bout en bout. On a manqué d’allant, d’engagement offensif, de courses. Au-delà du score, c’est une soirée où l’on a été défaillants dans tous les domaines. » Son gardien, Johny Placide, évoquera une équipe qui « n’a pas été professionnelle ».Si, dans les prochaines heures, le staff bastiais revisionnera les erreurs du match, le coach veut déjà se concentrer sur les remèdes à neuf journées de la fin du championnat : « Il y a un constat de ce match. Mais il y a des choses avant, même si ça n’a pas porté ses fruits en termes de points. »Prochain match : un déplacement sur la pelouse de Pau. Reginald Ray sera privé de Jérémy Sebas, sanctionné d’un rouge assez sévère dans les dernières minutes du jeu.Après cette défaite 2-0 à domicile, les Bastiais ont retrouvé leur 18e place au championnat, après le match nul de Laval. Avec une fenêtre de tir qui se réduit de semaine en semaine, et seulement un but marqué lors des cinq dernières rencontres, la mission maintien des Bastiais, mathématiquement toujours faisable, s’est encore un peu plus compliquée.