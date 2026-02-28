Le documentaire à l’honneur : Best of Doc illumine les salles corses

L’un des moteurs de cette vitalité tient aussi à son économie. « C’est un cinéma d’une économie légère », souligne-t-elle. « Une petite caméra, un banc de montage sur son ordinateur… et on peut faire un film. Il n’y a pas d’acteurs à payer. C’est à la portée d’un jeune qui veut créer. »



Un cercle vertueux s’installe, comme un effet boule de neige : ceux qui filment attirent ceux qui regardent.



Best of Doc : redonner du temps aux films



Si Annick Peigné-Giuly défend aujourd’hui ce cinéma avec autant d’ardeur, c’est que son engagement ne date pas d’hier. En 2007, après un quart de siècle passé à Libération, elle quitte le journal. « J’avais imaginé un petit scénario : me retrouver dans le milieu du cinéma documentaire et organiser un festival en Corse », raconte-t-elle.



À moitié corse, à moitié bretonne, elle ancre son projet sur l’île. En parallèle, elle prend la présidence de Documentaire sur grand écran à Paris. Cette double expérience lui permet de combiner vision nationale et ancrage local. Son objectif : offrir plus de visibilité aux documentaires. À l’origine de Best of Doc, un constat simple : les documentaires disparaissent trop vite des écrans : « Ils restent une semaine, parfois deux, en salle. Ils passent tellement vite que les gens n’ont pas le temps d’aller les voir », pose Annick Peigné-Giuly.