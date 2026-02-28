U tempu in Corsica
Le ciel est voilé sur l'ensemble de la région en matinée mais même si le soleil résiste assez bien, de passages nuageux perturbent le ciel de Corse. Les températures maximales atteignent 19 degrés.
Étang de Palau (Myriam Santelli)