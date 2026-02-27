Battu à Furiani par Annecy (0-2) le Sporting replonge à la dernière place de Ligue 2

(Photos Gérard Baldocchi)

On ne change pas une formule qui avait presque porté ses fruits lors des précédentes rencontres. Le Sporting a débuté avec une défense à cinq mais un visage plus offensif avec un trio Tomi, Boutrah, Merghem en attaque , soutenu par Eikmayer et Ducrocq au milieu.Mais dès la 2ème minute, la soirée vire au cauchemar pour les Bastiais. Sur un corner parfaitement frappé, François Lajugie profite de la passivité de la défense bastiaise pour ouvrir le score (0-1).Les bastiais tentent immédiatement de réagir. Durant le premier quart d’heure, ils multiplient les efforts et monopolisent le ballon, sans toutefois parvenir à désorganiser le bloc savoyard, bien en place. Ce but dans dès l’entame de match perturbe et déstabilise la construction bastiaiseL’occasion d’égaliser arrive à la 22ème minute. Sur une main dans la surface, l’arbitre, Mathieu Vernice désigne le point de penalty. Mais Tom Ducrocq manque l’opportunité de remettre les deux équipes à égalité: sa tentative vient heurter le poteau droit de Florian Escales.Le Sporting laisse passer sa chance… et Annecy manque de peu de faire le break dans la foulée.Deux minutes plus tard, Johny Placide réalise une parade exceptionnelle. Sur un corner, la tête de François Lajugie ( encore) prend la direction de la lucarne, mais l’international haïtien détourne du bout des doigts et maintient les siens en vie.La sanction tombe finalement à la 37ème minute. Sur un tacle de Zakaria Ariss sur Paul Venot dans la surface, Mathieu Vernice n’hésite pas et accorde un penalty aux savoyard. Thibault Rambaud transforme et permet à Annecy de mener 2 à 0.Les Savoyards rentrent aux vestiaires avec un avantage logique de deux buts, face à des bastiais déstabilisés et pas dans leur match.Au retour des vestiaires, les Bastiais continuent de subir les assauts savoyards. À la 56ème minute, Réginald Ray procède à des changements et sort Amine Boutrah et Tom Meynadier au profit de Florian Bohnert et Jérémy Sebas. Puis, à la 68ème minute, Alexandre Zaoui remplace Mehdi Merghem, tandis que Christophe Vincent prend la place de Tom Ducrocq.Laurent Guyot, l’entraîneur d’Annecy, procède lui aussi à plusieurs changements. À la 71ème minute, les Bastiais obtiennent un coup franc côté gauche, mais Christophe Vincent ne trouve personne dans la surface.Le match perd alors en intensité par rapport à la première période. Les Savoyards n’ont pas besoin de forcer leur talent pour conserver leur avantage, tandis que les Bastiais ne parviennent pas à trouver un second souffle ni l’impulsion nécessaire pour revenir. Réginald Ray joue la carte offensive en faisant entrer Karamoko à la place de Roncaglia (82ème).La fin de rencontre se complique encore pour le Sporting avec l’expulsion de Jérémy Sebas pour une faute sur Casadei. L’arbitre siffle finalement la fin de la rencontre sur le score de 2-0, sous les sifflets de Furiani.Avec cette défaite à domicile, les Bastiais retrouvent leur dernière place au classement avec 18 points.Un scénario catastrophe, véritable coup d'assommoir, qui complique sérieusement l'avenir du Sporting