Élections municipales et communautaires 2026 - 459 listes et 6 279 candidats sur l’ensemble de la Corse

165 listes déposées et 2 429 candidats Corse-du-Sud
En Corse-du-Sud, 165 listes ont été enregistrées dans les communes du département.
La majorité des communes reste toutefois marquée par une concurrence limitée. 92 communes ne comptent qu’une seule liste, tandis que 27 communes verront s’affronter deux listes. Dans cinq communes, la compétition sera plus ouverte avec plus de deux listes en présence.
Au total, 2 429 candidats briguent un mandat municipa l.
Lors du précédent scrutin, en 2020, 148 listes avaient été déposées pour 2 577 candidats. Le scrutin 2026 enregistre ainsi une hausse du nombre de listes, mais un recul du nombre global de candidats, signe de difficultés persistantes pour constituer des équipes complètes, notamment dans les petites communes.
En Haute-Corse : 394 listes et 3 850 candidats
À l’issue du dépôt des candidatures, l’ensemble des communes de Haute-Corse compte au moins une liste candidate pour les élections municipales de 2026. Au total, 294 listes ont été enregistrées, représentant 3 850 candidats, contre 4 042 lors du scrutin de 2020.
Dans le détail, 187 communes présentent une seule liste, 44 communes en comptent deux, tandis que cinq communes affichent une compétition plus ouverte avec trois listes ou davantage : Bastia, L’Île-Rousse, Muro, San-Gavino-di-Fiumorbo et Tox.
Par ailleurs, 49 listes ont été déposées dans les communes de plus de 1 000 habitants, contre 64 en 2020, et 245 listes concernent des communes de moins de 1 000 habitants.
Ce vendredi 27 février, les numéros des panneaux d’affichage électoral ont été attribués par tirage au sort, en présence du préfet de la Haute-Corse, Michel Prosic.
Désormais, cette procédure s’applique aussi aux communes de moins de 1 000 habitants, à la suite de l’harmonisation du mode de scrutin prévue par la loi du 21 mai 2025. Chaque commune devra ainsi installer, à proximité des bureaux de vote, un nombre d’emplacements d’affichage correspondant au nombre de listes candidates dès l’ouverture officielle de la campagne électorale, fixée au lundi 2 mars 2026.
Toutes les listes et les numéros de panneaux attribués sont consultables sur le site : Préfecture de la Haute-Corse
À l’échelle de la Corse, 459 listes ont été déposées pour les élections municipales de 2026, représentant 6 279 candidats engagés dans le scrutin dans le scrutin.
En Corse-du-Sud il y a 165 listes et 2 429 candidats et en Haute-Corse : 294 listes et 3 850 candidats
Lors des élections municipales de 2020, l’île comptait 446 listes pour 6 619 candidats. Le scrutin de 2026 enregistre ainsi une légère hausse du nombre de listes (+13), mais une baisse du nombre total de candidats (-340).
Une évolution qui confirme une offre électorale toujours présente dans les communes corses, tout en illustrant des difficultés persistantes à constituer des listes complètes, particulièrement dans les plus petites communes.
