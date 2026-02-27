Le cardinal Bustillo à New-York à la rencontre d'un jeune séminariste corse

« Être ici à New-York pour un an est une expérience assez originale. C’est une ouverture à une dimension plus universelle de l’Église, c’est étudier dans un autre langage, découvrir une autre manière de faire et tout simplement aussi peut être avec une meilleure compréhension de ce qu’est la catholicité », confie le jeune séminariste en concédant que si étudier à l’étranger « signifie nécessairement être habité par une certaine forme de solitude », celle-ci « s’habite tout d’abord par la prière, mais aussi par les liens fraternels que l’on peut tisser ici et que l’on entretient aussi avec nos amis restés en France ». Il dit ainsi continuer « d’entretenir de bonnes relations » avec les séminaristes d’Aix-en-Provence malgré la distance. « Le fait que mon évêque se déplace ici aux États-Unis pour me rendre visite est un honneur pour moi. Cela me rappelle que je suis séminariste pour le diocèse d’Ajaccio et que demain je suis appelé à être prêtre en Corse. Malgré cette expérience originale, j’ai besoin de manière viscérale du lien avec ma terre et du lien avec mon diocèse. Cette visite, c’est comme une rencontre familiale finalement. On se retrouve pour partager un moment, pour prier, et pour se rappeler qu’on forme un peuple qui est aussi appelé à marcher derrière le Seigneur », indique-t-il.



Mercredi soir, le cardinal Bustillo a célébré une messe à l’église Notre-Dame. Au cours de cette célébration, il a procédé au rite d’admission de Thomas Castelli, étape importante dans son cheminement vers la prêtrise. En marge de ce déplacement, il a également rencontré des membres de la diaspora corse installée aux États-Unis.

