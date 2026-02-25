Portivechju - Le Rugby féminin à l'honneur le 8 mars

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, qui aura lieu le dimanche 8 mars, le stade Claude Papi à Porto-Vecchio va accueillir, de 10 heures à 19 heures, l'opération Rugby pour Elles. Une journée de rugby féminin ouverte à toutes, licenciées de la Fédération Française ou non, passionnées ou simplement curieuses.



Ce rendez-vous porté par Joanna Lapeyre, dans le cadre de sa formation professionnelle, reçoit le soutien des clubs de la Cité du Sel, Porto-Vecchio XV et Portivechju Rugby ainsi que la Ligue Corse de Rugby.



L’évènement sera scindé en deux temps, avec en matinée des ateliers et de l'initiation avant un tournoi 5 contre 5 à toucher lors de l'après-midi.



Une journée sportive et solidaire comme le sport en général et l'ovalie en particulier sait en organiser.