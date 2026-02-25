CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
​Grève des brancardiers STC : « Non, l’Hôpital d’Ajaccio ne se désagrège pas, les patients sont correctement pris en charge » répond la CFDT 25/02/2026 77 médailles pour les vins et les produits corses au concours général agricole 25/02/2026 Municipales 2026 : le fil de la campagne à Vico 25/02/2026 Crise des transports maritimes : première réunion à Bastia après la fin de la grève 25/02/2026
Les brèves

Portivechju - Le Rugby féminin à l'honneur le 8 mars  26/02/2026

Portivechju - Le Rugby féminin à l'honneur le 8 mars
Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, qui aura lieu le dimanche 8 mars, le stade Claude Papi à Porto-Vecchio va accueillir, de 10 heures à 19 heures, l'opération Rugby pour Elles. Une journée de rugby féminin ouverte à toutes, licenciées de la Fédération Française ou non, passionnées ou simplement curieuses. 
 
Ce rendez-vous porté par Joanna Lapeyre, dans le cadre de sa formation professionnelle, reçoit le soutien des clubs de la Cité du Sel, Porto-Vecchio XV et Portivechju Rugby ainsi que la Ligue Corse de Rugby. 
 
L’évènement sera scindé en deux temps, avec en matinée des ateliers et de l'initiation avant un tournoi 5 contre 5 à toucher lors de l'après-midi. 
 
Une journée sportive et solidaire comme le sport en général et l'ovalie en particulier sait en organiser.

Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos