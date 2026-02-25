Municipales 2026 : le fil de la campagne à Vico

François Colonna et la liste « Poursuivre Ensemble Vicu Saone »
François Colonna, maire de Vico-Sagone, a présenté l'équipe complète de la liste « Poursuivre Ensemble Vicu Saone ». Alliant expérience et renouvellement, cette équipe paritaire se mobilise pour que la commune demeure le moteur du bassin de vie Spelunca Liamone.
Une équipe unie pour le territoire
La liste conduite par François Colonna rassemble 15 candidates et candidats profondément attachés à leur territoire, mêlant élus maîtrisant les dossiers complexes et nouveaux visages apportant énergie et idées nouvelles.
Composition de la liste
1. François Colonna
2. Sabine Cascio
3. Mario Zannier
4. Annie Marchesi
5. Louis Cianelli
6. Carole Menusier
7. Pierre Kalpakis
8. Patricia Lozano
9. Cyril Front
10. Elisabeth Berfini
11. Jean Olivier Padrona
12. Marie Antoinette Leca-Alonzo
13. Patrick Lafrancesca
14. Madeleine Fieschi
15. Jean Pierre Fondeville
Bâtir sur des fondations solides
Avec 8 millions d’euros investis depuis 2020, le bilan de la municipalité sortante témoigne d'une gestion rigoureuse au service de tous. Les réalisations marquantes incluent la création du Pôle administratif et médical de Sagone, la modernisation de la station d’épuration de Vico et un soutien massif aux écoles, dont les effectifs ont progressé de 26 % en dix ans. Le patrimoine n'a pas été oublié avec le programme Sant’Appianu, la restauration du clocher de Vico et de plusieurs églises, préservant ainsi l'âme et l'identité de la commune.
Attribution de l’ordre des panneaux d'affichage
Dans le cadre des élections municipales prévues les dimanches 15 et 22 mars 2026, chaque commune devra installer, à proximité du ou des bureaux de vote, un nombre d’emplacements d’affichage électoral équivalent au nombre de listes de candidats, et ce dès l’ouverture de la campagne électorale fixée au lundi 2 mars 2026 à 0h00.
Les panneaux d’affichage seront attribués aux différentes listes par tirage au sort, organisé par le préfet pour chaque commune, le vendredi 27 février 2026 à 10h00 dans les salons de la préfecture de Haute Corse, rond point Maréchal Leclerc de Hautecloque à Bastia.
Nouveauté pour 2026 : auparavant limitées aux communes de plus de 1 000 habitants, les règles d’attribution par tirage au sort s’appliquent désormais également aux communes de moins de 1 000 habitants, à la suite de l’harmonisation du mode de scrutin prévue par la loi du 21 mai 2025.
