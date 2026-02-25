Municipales 2026 : le fil de la campagne à Vico

François Colonna, maire de Vico-Sagone, a présenté l'équipe complète de la liste « Poursuivre Ensemble Vicu Saone ». Alliant expérience et renouvellement, cette équipe paritaire se mobilise pour que la commune demeure le moteur du bassin de vie Spelunca Liamone.





Une équipe unie pour le territoire

La liste conduite par François Colonna rassemble 15 candidates et candidats profondément attachés à leur territoire, mêlant élus maîtrisant les dossiers complexes et nouveaux visages apportant énergie et idées nouvelles.





Composition de la liste

1. François Colonna

2. Sabine Cascio

3. Mario Zannier

4. Annie Marchesi

5. Louis Cianelli

6. Carole Menusier

7. Pierre Kalpakis

8. Patricia Lozano

9. Cyril Front

10. Elisabeth Berfini

11. Jean Olivier Padrona

12. Marie Antoinette Leca-Alonzo

13. Patrick Lafrancesca

14. Madeleine Fieschi

15. Jean Pierre Fondeville





Bâtir sur des fondations solides

Avec 8 millions d’euros investis depuis 2020, le bilan de la municipalité sortante témoigne d'une gestion rigoureuse au service de tous. Les réalisations marquantes incluent la création du Pôle administratif et médical de Sagone, la modernisation de la station d’épuration de Vico et un soutien massif aux écoles, dont les effectifs ont progressé de 26 % en dix ans. Le patrimoine n'a pas été oublié avec le programme Sant’Appianu, la restauration du clocher de Vico et de plusieurs églises, préservant ainsi l'âme et l'identité de la commune.

