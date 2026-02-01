CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec… Elizabeth Pardon 25/02/2026 Jean-Baptiste Arena : « Le salon de l’agriculture est une vitrine pour la Corse, mais aussi un moment de lobbying important » 22/02/2026 Paul Mancini retrace les 150 ans d’histoire de la Musique Municipale d’Ajaccio dans un album 22/02/2026 Ajaccio - Le téléporté Angelo fermé jusqu’au 28 février 22/02/2026
Les brèves

Artelibri : prochaine rencontre littéraire le 27 février  22/02/2026

Arte Libri donne rendez-vous à la Casa Salvini, à l’Île Rousse le Vendredi 27 février à 18h pour une présentation du recueil « Nouvelles de la Lune rousse », nouvelles étranges, publié aux Éditions Casa di Arena.
 
Aux côtés de l’éditrice Hélène Sanchez, les auteurs de ce recueil de nouvelles étranges ou insolites, mettant tour à tour en scène un Mazzeru de Corse, des voyages initiatiques, de vrais-faux vampires, la vie d'un morse ou encore la recherche d'un paradis, proposeront une lecture de certains de ces textes.
 
« Les Huit auteurs qui ont choisi ce format « nouvelle » ont en commun de s’exercer à l’écriture tout en partageant leurs histoires et leurs émotions, à travers des textes percutants », indique Arte Libri. « Ces Nouvelles étranges, parfois très courtes, viennent réveiller en nous nos peurs, nos croyances, nous font réfléchir sur un monde pas aussi rationnel que l’on voudrait le croire, nous font voyager dans des mondes inconnus, réels ou imaginaires. A déguster sans modération, avec une pointe d’humour noir ! ».
         
Réservation conseillée en écrivant à  artelibri.lisula@gmail.com  ou par téléphone au 06 73 21 70 67

Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos