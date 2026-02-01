Arte Libri donne rendez-vous à la Casa Salvini, à l’Île Rousse le Vendredi 27 février à 18h pour une présentation du recueil « Nouvelles de la Lune rousse », nouvelles étranges
, publié aux Éditions Casa di Arena.
Aux côtés de l’éditrice Hélène Sanchez, les auteurs de ce recueil de nouvelles étranges ou insolites, mettant tour à tour en scène un Mazzeru de Corse, des voyages initiatiques, de vrais-faux vampires, la vie d'un morse ou encore la recherche d'un paradis, proposeront une lecture de certains de ces textes. « Les Huit auteurs qui ont choisi ce format « nouvelle » ont en commun de s’exercer à l’écriture tout en partageant leurs histoires et leurs émotions, à travers des textes percutants
», indique Arte Libri. « Ces Nouvelles étranges, parfois très courtes, viennent réveiller en nous nos peurs, nos croyances, nous font réfléchir sur un monde pas aussi rationnel que l’on voudrait le croire, nous font voyager dans des mondes inconnus, réels ou imaginaires. A déguster sans modération, avec une pointe d’humour noir !
».
Réservation conseillée en écrivant à artelibri.lisula@gmail.com
ou par téléphone au 06 73 21 70 67