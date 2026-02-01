Paul Mancini retrace les 150 ans d’histoire de la Musique Municipale d’Ajaccio dans un album

Vous venez de sortir un album qui s'intitule "Les anciens de la Musique Municipale d’Ajaccio - 150 ans d’histoire". Après plusieurs albums, pourquoi avez-vous eu envie de retracer en musique l’histoire de cette institution musicale ?

Cet album, c'est un témoignage de ce que fut la Musique Municipale durant toute son histoire. Je me suis aperçu, comme pour l'album "A Madunuccia", qu'aucun enregistrement phonographique n'avait été fait durant toutes ces années et qu'il fallait justement un témoignage pour les générations futures, pour qu'elles puissent entendre notre façon de jouer, notre façon de penser la musique. La Batterie fanfare de la ville fait partie de l'ADN des Ajacciens, elle fait partie de l'histoire d’Ajaccio, c'est pour cela qu'il est important de sceller ce côté musical sur un album. Il est l’héritage musical de ce que nous avons appris aux côtés de professeurs formidables. Nous avons reçu des enseignements de Monsieur Gordon, Premier Prix de Rome, de Daniel Rezoagli, Ange Rezoagli, ou encore Xavier Paoli qui ont formé des centaines et des centaines de musiciens. Cette musique a été un levier exceptionnel pour beaucoup de jeunes enfants parce que l’esprit de la musique municipale, c'est qu’on vous apprend la musique gratuitement et en contrepartie, vous mettez votre ville en couleur. C'est ce qu'on a fait depuis notre enfance jusqu'à aujourd’hui.



Quelle a été l’histoire de la Musique Municipale d’Ajaccio en 150 ans ?

Elle a été créée en 1886 par Henri Charpentier. Elle portait au départ le nom de "Musique Communale de la ville d’Ajaccio", puis "La Lyre Ajaccienne" et elle est devenue la "Musique Municipale d’Ajaccio". Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 50, Ange Rezoagli crée l'école de musique et elle est alors la première institution d'apprentissage musical de Corse.



Comment s'est organisé l'enregistrement de l’album ?

Pour ce projet, j’ai réuni en studio chez Ricordu tous les anciens de la Musique Municipale. Ça a été un travail d’équipe. Comme Ajaccio est la cité impériale, j'ai voulu mettre les Marches de l’Empire en avant. Bien sûr, on retrouve également sur l’album les hymnes l'Ajaccienne, le Diu Vi Salvi Regina et la Marseillaise parce que ces musiques sont jouées quasiment à chaque fois que la Musique Municipale se produit. Mais il y a aussi les Batteries de l’Empire qui sont jouées avec les Fifres et là sous la direction de Pierre Montagono. On pourrait faire dix albums mais ce qui a été interprété, c’est ce que pouvaient entendre les Ajacciens il y a 100 ans dans les rues.