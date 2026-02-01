Le Club Alpin de Corse-du-Sud a organisé une formation pour mieux préparer au risque avalanche

Afin de permettre aux pratiquants de mieux appréhender les risques liés aux activités hivernales en montagne, les 14 et 15 février derniers, le Club Alpin de Corse-du-Sud a proposé une formation neige et avalanches à la station du Haut-Asco.
Deux journées mêlant théorie et terrain, dont l’objectif était de sensibiliser les participants aux dangers spécifiques du milieu enneigé et de leur permettre d’adopter les bons comportements pour éviter les situations à risque lors de la pratique du ski de randonnée, de l’alpinisme ou des randonnées en raquettes. Plus loin, cette formation avait aussi pour but de leur inculquer les gestes essentiels pour rechercher et porter secours à une victime d’avalanche.
Deux journées mêlant théorie et terrain, dont l’objectif était de sensibiliser les participants aux dangers spécifiques du milieu enneigé et de leur permettre d’adopter les bons comportements pour éviter les situations à risque lors de la pratique du ski de randonnée, de l’alpinisme ou des randonnées en raquettes. Plus loin, cette formation avait aussi pour but de leur inculquer les gestes essentiels pour rechercher et porter secours à une victime d’avalanche.
La première matinée a ainsi été consacrée aux apports théoriques, avec supports visuels et vidéos à l’appui. À cette occasion, les participants ont approfondi leurs connaissances sur la neige, ses caractéristiques et ses transformations, ainsi que sur les mécanismes de déclenchement des avalanches.
Les situations avalancheuses typiques, l’identification des zones sensibles et des signaux d’alerte sur le terrain ont également été abordées, tout comme les méthodes de réduction des risques, dès la préparation d’une sortie. Un temps a en outre été dédié à la lecture et à l’analyse du BERA, le Bulletin d’Estimation du Risque d’Avalanche, outil indispensable pour toute sortie en montagne l’hiver.
L’après-midi du premier jour puis la seconde journée ont laissé place à la mise en pratique sous forme d’ateliers : techniques d’évolution en raquettes, ancrage et utilisation des cordes, maniement des crampons et du piolet, notions de nivologie… Les stagiaires ont également travaillé l’utilisation du triptyque DVA, pelle et sonde, avec des exercices de recherche de victimes ensevelies, en situation d’un et de deux skieurs pris dans une avalanche.
Une formation complète qui rappelle que la montagne hivernale ne s’improvise pas et que la préparation reste la meilleure alliée de la sécurité.
Une formation complète qui rappelle que la montagne hivernale ne s’improvise pas et que la préparation reste la meilleure alliée de la sécurité.
-
Ajaccio - Le téléporté Angelo fermé jusqu’au 28 février
-
Jean-Baptiste Arena : « Le salon de l’agriculture est une vitrine pour la Corse, mais aussi un moment de lobbying important »
-
Du grenier d’Ajaccio aux grandes scènes : le souffle ambitieux du trompettiste Raphaël Horrach
-
Municipales. À Ajaccio, Charlotte Cesari présente un programme de proximité et appelle à la sérénité face aux tensions nationales
-
Municipales. La liste conduite par Petr'Antò Tomasi veut « sortir Corte du passéisme et de la léthargie »