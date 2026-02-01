CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec… Elizabeth Pardon 25/02/2026 Jean-Baptiste Arena : « Le salon de l’agriculture est une vitrine pour la Corse, mais aussi un moment de lobbying important » 22/02/2026 Paul Mancini retrace les 150 ans d’histoire de la Musique Municipale d’Ajaccio dans un album 22/02/2026 Ajaccio - Le téléporté Angelo fermé jusqu’au 28 février 22/02/2026

Le Club Alpin de Corse-du-Sud a organisé une formation pour mieux préparer au risque avalanche


La rédaction le Dimanche 22 Février 2026 à 14:15

Les 14 et 15 février, le Club Alpin de Corse-du-Sud a proposé deux journées consacrées à la prévention en milieu enneigé à la station du Haut-Asco. L'occasion de sensibiliser les participants aux risques rencontrés lors d’activités en milieu enneigé, de leur inculquer les bons comportements pour éviter les situations à risque, et de leur permettre d'acquérir les savoir faire pour rechercher et porter secours à une victime d’avalanche.



(Photos : Club Alpin de Corse-du-Sud)
(Photos : Club Alpin de Corse-du-Sud)
Afin de permettre aux pratiquants de mieux appréhender les risques liés aux activités hivernales en montagne, les 14 et 15 février derniers, le Club Alpin de Corse-du-Sud a proposé une formation neige et avalanches à la station du Haut-Asco. 
 
Deux journées mêlant théorie et terrain, dont l’objectif était de sensibiliser les participants aux dangers spécifiques du milieu enneigé et de leur permettre d’adopter les bons comportements pour éviter les situations à risque lors de la pratique du ski de randonnée, de l’alpinisme ou des randonnées en raquettes. Plus loin, cette formation avait aussi pour but de leur inculquer les gestes essentiels pour rechercher et porter secours à une victime d’avalanche.

Le Club Alpin de Corse-du-Sud a organisé une formation pour mieux préparer au risque avalanche
La première matinée a ainsi été consacrée aux apports théoriques, avec supports visuels et vidéos à l’appui. À cette occasion, les participants ont approfondi leurs connaissances sur la neige, ses caractéristiques et ses transformations, ainsi que sur les mécanismes de déclenchement des avalanches. 
 

Le Club Alpin de Corse-du-Sud a organisé une formation pour mieux préparer au risque avalanche
Les situations avalancheuses typiques, l’identification des zones sensibles et des signaux d’alerte sur le terrain ont également été abordées, tout comme les méthodes de réduction des risques, dès la préparation d’une sortie. Un temps a en outre été dédié à la lecture et à l’analyse du BERA, le Bulletin d’Estimation du Risque d’Avalanche, outil indispensable pour toute sortie en montagne l’hiver.
 

Le Club Alpin de Corse-du-Sud a organisé une formation pour mieux préparer au risque avalanche
L’après-midi du premier jour puis la seconde journée ont laissé place à la mise en pratique sous forme d’ateliers : techniques d’évolution en raquettes, ancrage et utilisation des cordes, maniement des crampons et du piolet, notions de nivologie… Les stagiaires ont également travaillé l’utilisation du triptyque DVA, pelle et sonde, avec des exercices de recherche de victimes ensevelies, en situation d’un et de deux skieurs pris dans une avalanche.

Une formation complète qui rappelle que la montagne hivernale ne s’improvise pas et que la préparation reste la meilleure alliée de la sécurité.
 





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos